И сохранил возможность питать от тягового аккумулятора мощное электрооборудование.

Некоторые компании использовали площадку МЭФ в Давосе для демонстрации своих новейших разработок, и концерн Hyundai Motor показал посетителям мероприятия концепт Genesis GV60 MIV, представляющий собой доработанный электрический кроссовер, позволяющий передвигаться по глубокому снегу на гусеничном ходу с высоким уровнем комфорта и минимальным влиянием на окружающую среду. Даже уровень шума от такой машины заметно ниже, чем от традиционной гусеничной техники с ДВС, хотя обычному электромобилю она в силу механических особенностей привода в шумности проигрывает.

Источник изображения: Electrek, Genesis

Предназначенный для горноспасательных миссий кроссовер оборудован специализированной медицинской техникой и средствами связи, а также мощными багажными полками не только на крыше, но и на скате двери багажника. Разумеется, при движении в горной местности здорово улучшат видимости дополнительные источники света, установленные на крыше.

Источник изображения: Electrek, Genesis

Наконец, особым преимуществом является способность кроссовера питать внешние потребители от тяговой батареи через адаптер, но вот его возможности будут определяться стандартом электросети, на который рассчитаны внешние приборы. При максимальной силе тока 15 А адаптер может выдавать около 1800 Вт в исполнении для американского рынка, а вот привычный нам стандарт до 240 Вт поднимает возможности машины за пределы 3500 Вт. Спасатели, таким образом, могут запитать от бортовой сети довольно мощное электрооборудование. Кстати, гусеничные движители можно установить практически на любой автомобиль, так что сама по себе идея такой трансформации не нова. При этом манёвренность транспортного средства сильно страдает из-за уменьшения угла поворота передних колёс.