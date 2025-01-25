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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla приготовила таинственную новую версию бортового компьютера для своих электромобилей
Для достижения полного автопилота, скорее всего, придётся обновлять аппаратное обеспечение.

Долгие годы прокормив покупателей электромобилей Tesla обещаниями реализовать полный автопилот на всех машинах, выпущенных с 2016 года, Илон Маск (Elon Musk) в итоге вынужден был признать, что достичь этого уровня автоматизации смогут разве что электромобили, оснащённые бортовыми компьютерами поколения HW4, устанавливаемыми с 2023 года. В качестве компенсации за годами собираемую с клиентов плату за опцию FSD, глава Tesla пообещал со временем выпустить бортовой компьютер с полным автопилотом, который можно было бы установить в машины с оборудованием поколения HW3. Как поясняет Electrek, о реальности такой модернизации пока говорить рано, но Tesla уже начала поставлять модернизированные по сравнению с версией HW4 бортовые компьютеры.

Источник изображения: Electrek, Green

На первый взгляд, от предшественников они отличаются преимущественно наличием дополнительного разъёма для подключения встроенной в переднем бампере камеры, которая появилась у кроссовера Model Y после недавнего рестайлинга. При этом для такой модели этот компьютер в полной мере не подходит, поскольку у него нет разъёма для подключения дисплея в центральном туннеле, который предназначен для пассажиров второго ряда. Возможно, одновременно с выходом рестайлинговой Model Y компания решила модернизировать и бортовые компьютеры прочих моделей, но насколько они отличаются от предшественников, пока судить сложно. Установить такой компьютер вместо HW3 нельзя, так как они различаются разъёмами.

#tesla #электромобили tesla #автопилот #tesla model y
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