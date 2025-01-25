Для достижения полного автопилота, скорее всего, придётся обновлять аппаратное обеспечение.

Долгие годы прокормив покупателей электромобилей Tesla обещаниями реализовать полный автопилот на всех машинах, выпущенных с 2016 года, Илон Маск (Elon Musk) в итоге вынужден был признать, что достичь этого уровня автоматизации смогут разве что электромобили, оснащённые бортовыми компьютерами поколения HW4, устанавливаемыми с 2023 года. В качестве компенсации за годами собираемую с клиентов плату за опцию FSD, глава Tesla пообещал со временем выпустить бортовой компьютер с полным автопилотом, который можно было бы установить в машины с оборудованием поколения HW3. Как поясняет Electrek, о реальности такой модернизации пока говорить рано, но Tesla уже начала поставлять модернизированные по сравнению с версией HW4 бортовые компьютеры.

Источник изображения: Electrek, Green

На первый взгляд, от предшественников они отличаются преимущественно наличием дополнительного разъёма для подключения встроенной в переднем бампере камеры, которая появилась у кроссовера Model Y после недавнего рестайлинга. При этом для такой модели этот компьютер в полной мере не подходит, поскольку у него нет разъёма для подключения дисплея в центральном туннеле, который предназначен для пассажиров второго ряда. Возможно, одновременно с выходом рестайлинговой Model Y компания решила модернизировать и бортовые компьютеры прочих моделей, но насколько они отличаются от предшественников, пока судить сложно. Установить такой компьютер вместо HW3 нельзя, так как они различаются разъёмами.