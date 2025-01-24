Новость про разгон, да-да.

Оверклокер Hicookie установил новый мировой рекорд разгона памяти DDR5, достигнув частоты 12726 МТ/с. Для этого он использовал модуль памяти V-Color Manta Xfinity RGB объёмом 24 ГБ, материнскую плату Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE и процессор Intel Core Ultra 9 285K, охлаждаемый жидким азотом.

Этот результат — не просто очередная победа в соревновании энтузиастов экстремального разгона. Он открывает новые перспективы для достижения еще более высоких частот. Hicookie также обновил три мировых рекорда в 3DMark CPU Profile (1T/2T/8T) благодаря высокой частоте памяти.

Gigabyte гордится достигнутым результатом, подчеркивая, что материнская плата Z890 AORUS Tachyon ICE специально разработана для энтузиастов разгона. Она оснащена усовершенствованной системой питания с точным управлением напряжением, набором инструментов для разгона, удобными клавишами быстрого доступа, переключателями и функциями мониторинга напряжения. Несколько месяцев назад Hicookie на этой же конфигурации одним из первых преодолел барьер в 10000 МТ/с для DDR5.

Предыдущий рекорд принадлежал Splave, который разогнал память G.Skill Trident Z5 до 12698 МТ/с. Судя по текущей динамике, в ближайшие недели можно ожидать новых рекордов от других оверклокеров, и, возможно, скоро мы увидим DDR5 на частоте 13000 МТ/с.

Однако за экстремальную частоту пришлось заплатить высокими таймингами: CL 68-127-127-254. Это означает, что реальный прирост производительности по сравнению с 10000 МТ/с при CL 48-58-58-140 будет незначительным.