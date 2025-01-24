И не держась за руль.

Как сообщает Electrek со ссылкой на участников церемонии открытия очередного представительства Rivian в Калифорнии на этой неделе, основатель местной компании Роберт Скариндж (RJ Scaringe) неожиданно обнадёжил автовладельцев информацией о ближайших этапах фирменного автопилота. В текущем году водители кроссоверов и пикапов Rivian смогут находиться в водительском кресле и не держаться за руль во время движения.

Источник изображения: Rivian

До конца следующего года появится возможность и не смотреть на дорогу во время движения, находясь на месте водителя. Аналогичные функции Илон Маск (Elon Musk) обещает внедрить в электромобилях Tesla уже несколько лет подряд. Остаётся набраться терпения и выяснить, что в этом смысле значит слово основателя Rivian. Важно понимать, что сама по себе техническая возможность «водить без рук и не глядя» не будет гарантировать разрешения применять такие функции на дорогах общего пользования США, поскольку это должны допустить регуляторы. Кроме того, электромобили Rivian первого поколения, которые выпускались вплоть до конца 2024 года, к реализации таких режимов могут быть не готовы в силу технического устаревания. В следующем году Rivian начнёт выпускать более компактные модели поколения R2, которым эта функциональность наверняка будет присуща.