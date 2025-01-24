Нет, сжигать их в печи для этого не нужно.

Австрийская компания Noctua, выпускающая вентиляторы и системы охлаждения для ПК, всегда гордилась своими связями с научным сообществом, отчасти оправдывая ими высокую стоимость своей продукции, и в условиях формирующегося энергетического кризиса в некоторых странах Европы решила пояснить, как вентиляторы помогают улучшить работу бытовых систем отопления. По данным Tom’s Hardware, компания предлагает устанавливать свои вентиляторы в окрестностях радиаторов отопления, чтобы быстрее прогонять через них воздух и усиливать конвекцию.

Источник изображения: Noctua

Таким образом, по мнению австрийского производителя, можно снизить затраты на отопление на 5-10 %. Проблема только заключается в том, что связка из трёх крупных вентиляторов Noctua с минимальным набором аксессуаров для их монтажа и питания может стоить не менее 200 евро, и для оправдания подобной модернизации нужно жить в стране с очень высокими энерготарифами. На этом фоне на второй план отходит эстетическая часть вопроса: Noctua так и не наладила выпуск чисто белых вентиляторов, и вся её продукция сохраняет либо чёрный цвет, либо фирменное сочетание бежевого и коричневого.