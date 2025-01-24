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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Noctua предложила замерзающим европейцам использовать свои вентиляторы для повышения эффективности систем отопления
Нет, сжигать их в печи для этого не нужно.

Австрийская компания Noctua, выпускающая вентиляторы и системы охлаждения для ПК, всегда гордилась своими связями с научным сообществом, отчасти оправдывая ими высокую стоимость своей продукции, и в условиях формирующегося энергетического кризиса в некоторых странах Европы решила пояснить, как вентиляторы помогают улучшить работу бытовых систем отопления. По данным Tom’s Hardware, компания предлагает устанавливать свои вентиляторы в окрестностях радиаторов отопления, чтобы быстрее прогонять через них воздух и усиливать конвекцию.

Источник изображения: Noctua

Таким образом, по мнению австрийского производителя, можно снизить затраты на отопление на 5-10 %. Проблема только заключается в том, что связка из трёх крупных вентиляторов Noctua с минимальным набором аксессуаров для их монтажа и питания может стоить не менее 200 евро, и для оправдания подобной модернизации нужно жить в стране с очень высокими энерготарифами. На этом фоне на второй план отходит эстетическая часть вопроса: Noctua так и не наладила выпуск чисто белых вентиляторов, и вся её продукция сохраняет либо чёрный цвет, либо фирменное сочетание бежевого и коричневого.

#noctua #вентиляторы #энергетический кризис в европе
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Predalien
16:00
Ну вот и молодец, признался, что ты докопался до меня. Молодец, идёшь на выздоровление.
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OgoGoLog
15:59
О стрелочки начались. Я докопался до ТЕБЯ, а не скаутов. Видишь я могу признать то, чем сейчас занят. А ты ограничен - тебе тяжело написать 4 простых слова "я докопался до скаутов" =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Predalien
15:57
Странный, ты докопался до бойскаутов. А я то здесь причём?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
15:56
Я же не спрашиваю про твою биполяку, года ты фактически докопался до скаутов, но при этом отрицаешь это. Признать свою неправоту фразой "я докопался до бойскаутов" ведь так просто? =)
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
Predalien
15:54
Так ты так и не ответил, эти бойскауты они у тебя в голове или вместе с тобой в одной палате?
Нетаньяху заступился за Илона Маска после ситуации с жестом на инаугурации Трампа
OgoGoLog
15:53
Ай яй яй. Шаг назад. Глядишь скоро всё-таки соберётся фраза "я докопался до бойскаутов"
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Predalien
15:51
А эти бойскауты, они с тобой сейчас говорят?
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Bamboliny
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Palit брал ценами, никаких эксклюзивов, максимально дешевая комплектуха, максимальный охват рынка. Возможно, для продвижения это оказалось более верной стратегией, чем выбор, сделанный HIS. Но это все...
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OgoGoLog
15:49
Но ты первый, кто упомянул их в сексуальном контексте. Пам пам пам. Сам попал в свою ловушку. Ты уже близок к принятию того, что докопался до бойскаутов? =)
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PanzerK
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Ну если они там чего и воровали то в промежутке между 1995 и 1997 годом, ибо первая их архитектура NV1 была в принципе одна такая на рынке и потомков не оставила. А были ли там предшественники - сказа...
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