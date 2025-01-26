Бюджетный робот-пылесос Roborock Qrevo S стал ещё доступнее

Известный производитель устройств для уборки дома, компания Roborock, продолжает предлагать скидки на свои продукты. Одним из этих продуктов является робот-пылесос Qrevo S, покупка которого в настоящее время выгодна как никогда прежде.Данная модель привлекает внимание технологией HyperForce с высокой мощностью всасывания 7000 Па. Уборка производится двумя щётками, скорость вращения которых достигает 200 об/мин. Эти щётки давят на поверхность пола, чтобы полы становились как можно более чистыми, устраняя все пятна и другие загрязнения.Швабра пылесоса умеет автоматически подниматься в нужные моменты. В частности, это происходит во время уборки ковров, чтобы не намочить их, и при возвращении на базу.Технология Smart Plan обеспечивает распознавание препятствий на полу, типа помещений и поверхностей в них. Это позволяет выбрать оптимальный режим уборки для получения самого качественного результата.Многофункциональная док-станция отвечает за чистку и просушивание швабры сухим воздухом, очистку пылесборника пылесоса, пополнение резервуара водой, быструю и медленную зарядку устройства. Док-станция обладает съёмным основанием и обеспечивает работу на протяжении 7 недель.Устройство поддерживает реактивную технологию обхода препятствий, чтобы не застревать в процессе уборки. Для управления можно пользоваться как собственным мобильным приложением, так и программами сторонних разработчиков.Пылесос поддерживает глубокую уборку ковров, чему способствует высокая мощность всасывания. Также он пылесосит по направлению полов, лучшим образом удаляя загрязнение из швов и избегая появления царапин.Устройство поддерживает систему навигации PreciSense, создание индивидуальных карт помещения, задание зон и расписания уборки.Став обладателем робота-пылесоса Roborock Qrevo S сейчас, вы сделаете самое выгодное вложение в чистоту своего дома.