Чтобы не сидеть без дела на пенсии.

В начале декабря генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) досрочно выпроводили на пенсию, но он бы всё равно вышел на заслуженный отдых чуть позднее, поэтому появление этого деятеля в сфере венчурного инвестирования в некоторой степени было предсказуемым. На днях в на своей странице в социальной сети X Патрик Гелсингер признался, что присоединился к инвесторам, вкладывающим средства в британский стартап Fractile.ai.

Источник изображения: Intel

Эта молодая компания специализируется на разработке технологии вычислений в микросхемах памяти. Подобный подход позволяет снизить энергозатраты в инфраструктуре систем искусственного интеллекта, а также повысить производительность систем с функцией рассуждения при небольших материальных затратах. Сам Гелсингер признался, что близкими вопросами интересовался ещё более сорока лет назад в своей дипломной работе, поэтому ему интересно способствовать воплощению таких идей в жизнь. По мнению бывшего главы Intel, вычисления на уровне микросхем памяти в будущем станут массовой технологией, применяемой в системах искусственного интеллекта.