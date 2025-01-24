По цене около $60 000.

Как отмечает Electrek, компания Tesla не стала долго тянуть с анонсом обновлённого кроссовера Model Y на рынках США и Европы, предварительно представив его на китайском рынке. Машины первых партий уже были замечены на автовозах в Китае, хотя формально их отгрузка клиентам начнётся не ранее марта текущего года. Тем не менее, в фирменные представительства Tesla образцы обновлённой Model Y должны поступить до начала официальных поставок клиентам, так что всё закономерно.

Источник изображения: CarNewsChina

В США и Европе Tesla также начнёт поставлять обновлённую Model Y в марте, она пока доступна к заказу в единственной версии Launch Series по цене $59 999, она при этом предлагает полный привод и максимально доступный для модели запас хода в районе 512 км. С марта машину можно будет заказать и в более доступных версиях по цене от $46 490, а «стартовая партия» будет отличаться наличием декоративных элементов в салоне.

По сравнению с дореформенным вариантом, новая Model Y получила сервопривод складывания задних сидений и электропривод крышки «переднего багажника», который автоматически отпирается при нахождении возле него автовладельца. Более богатая отделка и улучшенная шумоизоляция в дополнение к атмосферной подсветке салона должны улучшить ощущения комфорта. Стёкла электромобиля стали атермальными для сокращения расхода энергии на формирование микроклимата в салоне, а воздуховоды в районе переднего и заднего ряда получили электронное управление. Как сообщалось ранее, на предприятии Tesla в окрестностях Берлина сборка нового поколения Model Y тоже началась. Это самый популярный электромобиль марки, заказавшие машины из дебютной партии получат возможность выбрать один из четырёх цветов без доплаты, но с учётом высокой стоимости такой комплектации это преимущество кажется довольно сомнительным.