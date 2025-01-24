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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Умный пылесос Roborock Qrevo Pro доступен для приобретения с серьёзными скидками
Наступило самое удачное время для покупки робота-пылесоса Roborock Qrevo Pro
Известный производитель устройств для уборки дома, компания Roborock, в настоящее время предлагает приобрести свой робот-пылесос Roborock Qrevo Pro по цене значительно ниже обычной. Среди возможностей этого устройства можно назвать мощность всасывания в 7000 Па, что позволяет устранить мельчайшие частицы мусора и грязи с пола.



Выдвижная швабра FlexiArm Design хорошо справляется с мытьём краёв пола, устраняя слепые зоны и весь мусор из них. Выдвинув швабру, пылесос способен очистить 98,8% поверхности, погрешность составляет всего 1,85 мм.

Мытьё осуществляется водой при температуре 60°C. Это даёт возможность устранить пятна и все виды загрязнений, а также очистить саму швабру, что делает мытьё ещё более качественным.



Чтобы на полу не оставалось не затронутых пылесосом участков, поддерживается технология обхода препятствий Reactive Tech. Также эффективность уборки повышает поддержка технологии Re-Wash. Это означает качественное обнаружение загрязнений на полу, при необходимости повторное мытьё полов и швабры. Если грязь будет обнаружена, пылесос уделит этому участку дополнительное внимание.

Технология Re-Mop предназначается для борьбы с самыми стойкими пятнами и грязью. Обнаружив такие пятна, пылесос повторно моет соответствующий участок полов.



Устройство обладает двойной шваброй со скоростью вращения 200 об/мин. Вращение и давление обеспечивают устранение пятен и безупречную чистоту полов.

Швабра умеет автоматически подниматься, когда это необходимо. В частности, это происходит во время уборки ковров и при возвращении на базу. Что касается базы, здесь выполняется просушивание швабры тёплым воздухом, автоматически устраняется собранный мусор из пылесборника, пополняются резервуары. Поддерживается как быстрая зарядка, так и более медленная для снижения нагрузки на аккумулятор. Продолжительность работы базы достигает 7 недель.



Пылесос поддерживает установку зон, позволяя пользователю указать, где можно убираться, а где нет. Также он умеет самостоятельно распознавать тип полов и помещений, чтобы убираться максимально эффективно. Устройство может пылесосить по направлению полов, чтобы очищать швы и избежать появления царапин. Также эффективность уборки повышает поддержка системы навигации PreciSense.

В настоящее время приобрести Roborock Qrevo Pro можно как никогда выгодно, получив возможность сделать свой дом максимально чистым без лишних усилий.

Купить Roborock Qrevo Pro на Wiuldberries

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#roborock #mu chen
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Александр
12:27
А представьте сколько надо энергии, чтоб ещё и апскелер в каждой ирушке обучить. Вот и цена на жирафы сформировывается. Как то сомнительно, что курточник со своего кармана платит, явно "все включено",...
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PanzerK
12:13
Думается мне через недельку, а может и через две... Надо для начала итоги по серии Ретро-обзор подвести, уж коли я все свои раритеты из 90х перетестировал - составлю топ "удививших" меня плат.
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Megard
12:12
Цены на удобрения растут отсюда и рост цен на продукты, главное европе хорошо, мы там рекорды бьем по продаже удобрений.
Пиковое энергопотребление GeForce RTX 5090 может составлять более 900 Вт
ebatorуа
12:10
выживут только страны с собственными ресурсами.А санкции,это просто болтовня.
РФ не удивили заявления Трампа о новых санкциях в случае отказа от соглашения по Украине
Megard
12:10
А то что противник по нему в ходе войны перебрасывал свои войска и подкрепления это так ерунда?
ВКС РФ тремя бомбами уничтожили мост, по которому ВСУ могут отступить из Константинополя
Megard
12:08
Чинари которых мы заслужили
Пиковое энергопотребление GeForce RTX 5090 может составлять более 900 Вт
Александр
12:07
Мне вот интересно, откуда 9.52%? Или это в месяц, хотя, глядя на цены в 5-ках и магнитах, скорее всего в неделю.
Пиковое энергопотребление GeForce RTX 5090 может составлять более 900 Вт
Михаил Авраменко
12:06
Гейропцы будут баксовать по полной. Зато дерьмократический газ, пАнимаЭшь.
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nonses84
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Какая нафиг российская агрессия и китайская экспансия? Старый пердун совсем уже охренел.
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