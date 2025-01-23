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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Nvidia гарантирует отсутствие проблем с кабелями питания у видеокарт серии RTX 50
Владельцам RTX 4090 тут есть что сказать.

Nvidia гарантирует отсутствие проблем с кабелями питания у RTX 50 Несмотря на увеличение энергопотребления у всей линейки графических ускорителей RTX 50 по сравнению с предшественниками, Nvidia уверена в безопасности новых кабелей питания 12V-2x6. Компания перешла на этот стандарт после инцидентов с возгоранием кабелей у флагманской модели RTX 4090 два года назад.

MSI, тайваньский производитель, предпринимает дополнительные меры предосторожности. Компания будет поставлять RTX 5090, 5080 и 5070 Ti с кабелями питания, коннекторы которых окрашены в жёлтый цвет. При правильном подключении жёлтая краска не видна, что служит индикатором надёжного соединения.

В конце 2022 года пользователи начали сообщать о проблемах с кабелями питания у RTX 4090, что привело к коллективному иску. Внутреннее расследование Nvidia выявило некорректное подключение кабелей, возложив вину на пользователей. Однако не все согласились с этими выводами.

Новейшие графические ускорители Intel и AMD используют 8-контактный формат, остающийся наиболее надёжным при мощности до 300 Вт. Это решение не удивительно, учитывая, что все видеокарты Intel Arc Battlemage и AMD RX 9000 нацелены на средний и начальный уровни производительности, значительно уступающие 300 Вт.

Ранее PCI-SIG предупреждала о возможном перегреве адаптеров питания 12VHPWR, которые многие использовали для подключения RTX 4090 к старым блокам питания ATX 2.0. Ещё в конце 2023 года появлялись признаки того, что у сотен RTX 4090 ежемесячно выявлялись проблемы с кабелями.

В ответ на это Nvidia перешла на кабели питания 12V-2x6, на которые не поступало жалоб. Тесты HardwareBusters и Linwell показали, что новый стандарт обеспечивает безопасную температуру даже при неправильном подключении. На недавнем мероприятии RTX AI в Сеуле Nvidia заявила, что за два года не получила ни одной жалобы на кабели питания видеокарт.

Выпуск RTX 5090 (575 Вт) и 5080 (360 Вт) от Nvidia ожидается 30 января, а RTX 5070 Ti (300 Вт) — 20 февраля. Дата выхода RTX 5070 (250 Вт) остаётся неизвестной, но в марте ей составит конкуренцию Radeon RX 9070 XT от AMD.

В будущем аппаратные средства могут избавиться от кабелей питания, если формат BTF от Asus получит распространение. Компания несколько лет тестирует новый стандарт, который соединяет графический процессор, материнскую плату и блок питания без кабелей, устраняя потенциальную точку отказа.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090
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