А вот это интересно.

Ранее в этом месяце AMD представила Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D. Многие геймеры ожидали от новинок более высокой производительности, чем у Ryzen 7 9800X3D, который после прошлогоднего релиза был признан многими лучшим игровым CPU. Однако сама компания признала, что в большинстве игровых сценариев новые чипы, вероятно, не смогут обойти прошлогоднюю модель.

Хотя AMD ещё не раскрыла розничные цены на 9950X3D и 9900X3D, по слухам, они составят $729 и $629 соответственно. При такой стоимости им будет непросто конкурировать с Ryzen 7 9800X3D, который доступен сейчас всего за $479 в некоторых магазинах (про наши цены сами догадайтесь). Очевидно, что прошлогодний процессор остаётся оптимальным выбором для геймеров в плане соотношения цены и качества.

Мартейн Бонстра, менеджер AMD по продуктам и развитию бизнеса, в интервью VideoGamer сообщил, что игровые показатели 9950X3D и 9900X3D будут сравнимы с 9800X3D. В некоторых проектах, использующих дополнительные ядра, новые чипы окажутся быстрее, но в других случаях уступят. В целом, по словам Бонстра, ощущения от игрового процесса будут примерно такими же, как на 9800X3D.

Модель Ryzen 9 9950X3D располагает 16 ядрами, а Ryzen 9 9900X3D — 12. На первый взгляд, это выгодно отличает их от Ryzen 7 9800X3D с восемью ядрами. Однако преимущество в ряде игр остаётся за 9800X3D, так как он обрабатывает все задачи на одном кристалле CCD.

Помимо большего числа ядер, новые Ryzen 9 могут похвастаться и повышенными тактовыми частотами. У 9950X3D максимальная частота в режиме Boost достигает 5,7 ГГц, а у 9900X3D — 5,5 ГГц. Для сравнения, у 9800X3D этот показатель не превышает 5,2 ГГц. Зато 9800X3D выигрывает по TDP: его показатель равен 120 Вт, как и у 9900X3D. В то время как у 9950X3D он значительно выше — 170 Вт.

Компания AMD презентовала 9900X3D и 9950X3D на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, заявив о 20-процентном превосходстве в играх над флагманскими процессорами Intel Core Ultra 200S Arrow Lake. Внутренние тесты AMD показали, что Ryzen 9 9950X3D в 40 популярных играх, включая Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Far Cry 6, Hogwarts Legacy, Starfield, Space Marine 2, Watch Dogs: Legion, опережает Core Ultra 9 285K на 20%.