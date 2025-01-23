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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские заказчики не спешат пользоваться услугами китайских контрактных производителей
Мешает недоверие и геополитические риски.

По информации DigiTimes, усилия китайских контрактных производителей чипов по освоению новых технологий и снижению цен на свои услуги не особо влияют на интерес к ним со стороны тайваньских разработчиков чипов. Целый ряд причин мешает последним воспользоваться этими заманчивыми предложениями. Во-первых, взаимоотношения Китая и Тайваня сложно назвать гладкими, и представители бизнеса стараются не рисковать с геополитической точки зрения.

Источник изображения: UMC

Во-вторых, тайваньские разработчики нередко предполагают, что их разработки китайская сторона может использовать в своих интересах без их разрешения. Возможно, отчасти подобные опасения обусловлены существовавшей ранее практикой переманивания специалистов с Тайваня для развития китайской полупроводниковой отрасли. Одна из китайских компаний, специализирующихся на контрактном выпуске чипов, недавно заполучила в свои ряды бывшего вице-президента Intel, и он её возглавил в должности президента с 1 января 2025 года. Возможно, прямое заимствование технологий китайские компании и не практикуют в настоящее время, но недоверие к ним со стороны зарубежных партнёров от этого не исчезает.

#китай #полупроводники #тайвань #китайские производители
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