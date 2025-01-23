В прошлом году в продажу поступил один культовый внедорожник, который ради перевода на электротягу не стал особо заигрывать с аэродинамикой, сохранив классические угловатые формы кузова. Речь идёт об электрической версии Mercedes-Benz G-класса, который получился довольно тяжёлым, не особо мощным на фоне других электромобилей с четырьмя электродвигателями, и далеко не самым автономным с точки зрения запаса хода. В интервью Autocar представители Land Rover подтвердили готовность представить электрическую версию Defender, но подчеркнули, что на её создание уйдёт больше времени, чем планировалось.
Во всяком случае, перевести на чистую электротягу имеющуюся машину поколения L663 не удастся из-за отсутствия свободного места под тяговую батарею, а новая платформа для электрических внедорожников у Land Rover созреет ближе к концу десятилетия. Зато уже в этом году начнутся поставки флагманских Range Rover в электрическом исполнении. К следующему году концерн предложит только четыре «чистокровных» электромобиля вместо запланированных ранее шести, поэтому электрический Defender наверняка войдёт в число задерживающихся моделей.