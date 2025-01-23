Тяговую батарею надо где-то разместить.

В прошлом году в продажу поступил один культовый внедорожник, который ради перевода на электротягу не стал особо заигрывать с аэродинамикой, сохранив классические угловатые формы кузова. Речь идёт об электрической версии Mercedes-Benz G-класса, который получился довольно тяжёлым, не особо мощным на фоне других электромобилей с четырьмя электродвигателями, и далеко не самым автономным с точки зрения запаса хода. В интервью Autocar представители Land Rover подтвердили готовность представить электрическую версию Defender, но подчеркнули, что на её создание уйдёт больше времени, чем планировалось.

Источник изображения: Land Rover

Во всяком случае, перевести на чистую электротягу имеющуюся машину поколения L663 не удастся из-за отсутствия свободного места под тяговую батарею, а новая платформа для электрических внедорожников у Land Rover созреет ближе к концу десятилетия. Зато уже в этом году начнутся поставки флагманских Range Rover в электрическом исполнении. К следующему году концерн предложит только четыре «чистокровных» электромобиля вместо запланированных ранее шести, поэтому электрический Defender наверняка войдёт в число задерживающихся моделей.