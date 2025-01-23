Спасибо NVIDIA-кормилице!

Финансовые успехи SK hynix, как отмечает издание Chosun Biz, находят отображение в доходах её сотрудников. В этом месяце они получат годовую премию в размере 15 месячных окладов, что является рекордом за всю историю существования компании. Две трети премии будут сформирована по причине заметного роста прибыли этого производителя памяти типа HBM, оставшаяся треть составит дополнительное вознаграждение, распределяемое в зависимости от продуктивности работы конкретного сотрудника.

Источник изображения: SK hynix

Во втором полугодии сотрудников SK hynix ожидает очередная премия в размере 150% от месячного оклада. Она будет выплачена в случае достижения компанией намеченных ранее финансовых целей. Кроме того, сотрудники получили возможность до половины своей годовой премии конвертировать в акции компании. Если они останутся в собственности сотрудника не менее года, то SK hynix выплатит дополнительное вознаграждение в размере 15% от затрат на покупку акций.