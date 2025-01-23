Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix назначала сотрудникам щедрые премии в 15 месячных окладов
Спасибо NVIDIA-кормилице!

Финансовые успехи SK hynix, как отмечает издание Chosun Biz, находят отображение в доходах её сотрудников. В этом месяце они получат годовую премию в размере 15 месячных окладов, что является рекордом за всю историю существования компании. Две трети премии будут сформирована по причине заметного роста прибыли этого производителя памяти типа HBM, оставшаяся треть составит дополнительное вознаграждение, распределяемое в зависимости от продуктивности работы конкретного сотрудника.

Источник изображения: SK hynix

Во втором полугодии сотрудников SK hynix ожидает очередная премия в размере 150% от месячного оклада. Она будет выплачена в случае достижения компанией намеченных ранее финансовых целей. Кроме того, сотрудники получили возможность до половины своей годовой премии конвертировать в акции компании. Если они останутся в собственности сотрудника не менее года, то SK hynix выплатит дополнительное вознаграждение в размере 15% от затрат на покупку акций.

#финансы #sk hynix #премия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
9
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
В чём Залужный неправ, когда назвал виновными в провале контрнаступа только Зеленского и Запад
1
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
7
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
О влиянии искусственного интеллекта на индустрию центров обработки данных - прогноз на 2025 год
+

Сейчас обсуждают

A224
14:19
хайль теста! :))
Дональд Трамп объявил о плане создания полностью американского "Железного купола"
Сергей Сурнов
14:13
Только для игрушек? что еще собрались производить тыкая в маленький экран?
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
Сергей Сурнов
14:06
Ну вообще то 2400 как раз AV1 и поддерживает в обе стороны, только прог нет для этого.
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
Слава Шишков
14:04
А почему уже не 7400f + ASRock B850M Riptide
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
OgoGoLog
14:04
Трасс М-4 и М-27 (она же А-147) уже мало?
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
FelsheR-zzzzz
14:02
Ох уж эти забаненные в российском инете укро дебилы:)) В Ростове начали строить скоростной трамвай. Весь проект рассчитан до конца 2028 года. к этому времени в донской столице модернизирую и проложат...
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
San Sanich
13:56
16 гигов оперативки в 2025? Ну ладно. Рефаб от Afox, спасибо проорал. Уж если хочется, берëм за 28 от нормального производителя. Asrock можно найти.
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
Chihonya
13:52
ну и нахрена ты мне на прошку 990-ю ссылку кидаешь, она есть как с радиатором, так и без, речь вроде о OEM-версия PM9F1 идет, какие на них радиаторы епт?)))
Обзор Samsung 990 PRO версии PM9F1 OEM - лучший SSD 2025 года за свои деньги
Алексей Савчук
13:47
Надеюсь проект умрёт. Лучше бы от Краснодара до Сочи построили.
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
Валерий Запорожец
13:37
А на СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. ТОЛЬКО НА НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ УЖЕ ВЫДЕЛЕНО 9 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. БРЕД СУМАСШЕДШЕГО ЗАШКАЛИВАЕТ. ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ СЛОЖНЕЙШЕЙ ТРАССЫ И ВНУТРИГОРОДСКА...
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем