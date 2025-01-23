Но им же придётся и больше всех заплатить.

Агентство Bloomberg со ссылкой на The Information раскрыла примерную структуру управления мегафонда Stargate, который призван за четыре года направить на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США около $500 млрд. Пятая часть этой суммы должна быть привлечена в ближайшее время, поэтому нагрузка по финансированию проекта распределилась пропорционально амбициям участников.

Источник изображения: OpenAI

Ведущие роли будут играть SoftBank и OpenAI, каждая из которых вложит по $19 млрд в обмен на 20% акций фонда. В совокупности обе компании будут контролировать 40% и иметь решающее право голоса. Oracle и арабская MGX ограничатся вторыми ролями и инвестициями порядка $7 млрд. Оставшиеся средства будут предоставлены более мелкими инвесторами и привлечены в долг. Кстати, технически инфраструктуру для Stargate придётся создавать заново не в полном объёме, поскольку та же Oracle готова предоставить уже строящиеся центры обработки данных для этих целей, да и OpenAI готова что-то предложить в «натуральном выражении».