Все слухи о задержках мало влияют на динамику выручки.

Представители UBS попытались составить прогноз на итоги текущего фискального квартала для NVIDIA, который в календаре компании завершится только в конце января. По мнению аналитиков, растущие объёмы поставок ускорителей семейства Blackwell позволят компании только на них выручить за период $9 млрд. Ранее считалось, что эта сумма не превысит $5 млрд. В январе, как ожидают эксперты, спрос на ускорители поколения Hopper начнёт снижаться.

Источник изображения: NVIDIA

Совокупная выручка NVIDIA по итогам четвёртого квартала должна достичь $42 млрд, как ожидают авторы прогноза. Из этой суммы на сегмент центров обработки данных придётся около $38 млрд. В следующем квартале, который завершится в апреле текущего года, выручка NVIDIA может вырасти до $47 млрд.