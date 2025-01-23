Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На поставках ускорителей Blackwell в уходящем квартале NVIDIA могла бы выручить $9 млрд
Все слухи о задержках мало влияют на динамику выручки.

Представители UBS попытались составить прогноз на итоги текущего фискального квартала для NVIDIA, который в календаре компании завершится только в конце января. По мнению аналитиков, растущие объёмы поставок ускорителей семейства Blackwell позволят компании только на них выручить за период $9 млрд. Ранее считалось, что эта сумма не превысит $5 млрд. В январе, как ожидают эксперты, спрос на ускорители поколения Hopper начнёт снижаться.

Источник изображения: NVIDIA

Совокупная выручка NVIDIA по итогам четвёртого квартала должна достичь $42 млрд, как ожидают авторы прогноза. Из этой суммы на сегмент центров обработки данных придётся около $38 млрд. В следующем квартале, который завершится в апреле текущего года, выручка NVIDIA может вырасти до $47 млрд.

#nvidia #аналитика #финансы #blackwell
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
9
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
В чём Залужный неправ, когда назвал виновными в провале контрнаступа только Зеленского и Запад
1
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
7
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
О влиянии искусственного интеллекта на индустрию центров обработки данных - прогноз на 2025 год
+

Сейчас обсуждают

4pokalin
14:26
Тут я её поддержу, 6уй вам а не российский газ.
Председатель Еврокомиссии признала, что цены на энергоносители в ЕС дороже, чем в США и Китае
Мишка Iii
14:22
Ага. Прям как в том анекдоте. Папа ты будешь меньше пить? Нет сына ты будешь меньше кушать.
Energizer запускает ноутбуки EnergyBook с ценой от $199
A224
14:19
хайль теста! :))
Дональд Трамп объявил о плане создания полностью американского "Железного купола"
Сергей Сурнов
14:13
Только для игрушек? что еще собрались производить тыкая в маленький экран?
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
Сергей Сурнов
14:06
Ну вообще то 2400 как раз AV1 и поддерживает в обе стороны, только прог нет для этого.
Google Tensor G3 стал первой в мире SoC для смартфонов, поддерживающей кодирование AV1 в 4K 60 FPS
Слава Шишков
14:04
А почему уже не 7400f + ASRock B850M Riptide
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
OgoGoLog
14:04
Трасс М-4 и М-27 (она же А-147) уже мало?
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
FelsheR-zzzzz
14:02
Ох уж эти забаненные в российском инете укро дебилы:)) В Ростове начали строить скоростной трамвай. Весь проект рассчитан до конца 2028 года. к этому времени в донской столице модернизирую и проложат...
В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
San Sanich
13:56
16 гигов оперативки в 2025? Ну ладно. Рефаб от Afox, спасибо проорал. Уж если хочется, берëм за 28 от нормального производителя. Asrock можно найти.
Подсчитываем минимальную цену игрового ПК, способного справиться с новыми играми в 2025 году
Chihonya
13:52
ну и нахрена ты мне на прошку 990-ю ссылку кидаешь, она есть как с радиатором, так и без, речь вроде о OEM-версия PM9F1 идет, какие на них радиаторы епт?)))
Обзор Samsung 990 PRO версии PM9F1 OEM - лучший SSD 2025 года за свои деньги
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем