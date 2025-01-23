Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Intel в этом квартале может сократиться на 9%
Во многом из-за серверного сегмента.

Представления аналитиков HSBC о величине выручки Intel по итогам прошлого квартала в целом совпадают с собственными прогнозами компании, при значении $13,8 млрд попадая в диапазон от $13,3 до $14,3 млрд. Однако, аналитики HSBC считают, что в первом квартале выручка Intel опустится на все 9% по сравнению с четвёртым, а это больше, чем ожидают прочие аналитики в среднем. Виноват в подобной просадке будет серверный сегмент бизнеса, как поясняют представители HSBC.

Источник изображения: Intel

Норма прибыли в первом квартале у Intel также снизится до 38,5%, что для привыкшей за тучные годы к показателям свыше 50% компании будет не совсем психологически комфортно. Нет пока и чёткого представления о факторах, которые могли бы способствовать оздоровлению контрактного бизнеса Intel, который обслуживает и собственные потребности компании. При этом аналитики HSBC предполагают, что худшее для Intel уже позади.

#intel #аналитика #финансы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
11
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
7
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
1
О влиянии искусственного интеллекта на индустрию центров обработки данных - прогноз на 2025 год
+
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
+

Сейчас обсуждают

Garthar
16:14
Тут есть маааленький такой нюанс. А нахрена? Чем ближе к экватору тем дешевле запуск. Свой мыс Канаверал у США сильно южнее. Аннейя тупо дорого. Единственный плюс этого космодрома это возможность расп...
Американские ракеты-носители будут запускаться в космос из Норвегии
Windmark_
16:12
Ага 🤣
Составил список игр на ПК, которые обязательно пройду еще раз — многие хиты в него не попали
Windmark_
16:12
Обязательно обойдется 😏
Генсек НАТО заявил, что поражение Украины обойдётся альянсу в «триллионы» долларов
Александр Гурченко
16:11
Будут просто меньше завозить из-за рубежа, если продажи упадут. Уже сейчас это происходит. Зачем цены снижать? Это не выгодно продаванам.
Energizer запускает ноутбуки EnergyBook с ценой от $199
lion77815
16:06
Народу и в йюх не упали все эти выдуманные ии и прочий искуственносучностный шлак на банальном кулькуляторе.
Около 1,5 млрд компьютеров в мире работают на Windows 10 и не соответствуют требованиям Windows 11
Наталья Гладких
15:54
как отключить этот аод?
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
Принц Госплана
15:45
21 век на дворе. Даже луну не сумели освоить. Имитация вместо реальных прорывов. Вся надежда на Илона Маска.
Китай планирует «установить» развевающийся флаг на Луне к 2026 году
Наталья Гладких
15:45
Вопрос: новый аппарат - 2 недели, юзаю не активно, не играю, переписка, новости, иногда ВПН, соцсети, рилсы в ВК.... разряд с 80% до 20% за 18час.( есть смысл сдать в магаз? когда брала в пункте выдач...
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
Принц Госплана
15:38
Очередное бла-бла-бла от "эффективных" менеджеров не заслуживает и капли доверия. Только реальные тесты покажут. Это касается и 5000 от нвидии и 9000 от амд.
Дэвид Макафи: AMD оптимизирует ПО перед запуском видеокарт Radeon на архитектуре RDNA4
kastec
15:34
О, да.. "Мы сильно хотели вас развалить и давали на это много денег. Поэтому, пожалуста, спросите нас, когда будете что-то решать, мы все таки уважаемые спонсоры. " И к вопросу - с украиной ли воюе...
Каллас: Европа выделила на поддержку Украины больше средств, чем США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем