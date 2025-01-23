Во многом из-за серверного сегмента.

Представления аналитиков HSBC о величине выручки Intel по итогам прошлого квартала в целом совпадают с собственными прогнозами компании, при значении $13,8 млрд попадая в диапазон от $13,3 до $14,3 млрд. Однако, аналитики HSBC считают, что в первом квартале выручка Intel опустится на все 9% по сравнению с четвёртым, а это больше, чем ожидают прочие аналитики в среднем. Виноват в подобной просадке будет серверный сегмент бизнеса, как поясняют представители HSBC.

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Норма прибыли в первом квартале у Intel также снизится до 38,5%, что для привыкшей за тучные годы к показателям свыше 50% компании будет не совсем психологически комфортно. Нет пока и чёткого представления о факторах, которые могли бы способствовать оздоровлению контрактного бизнеса Intel, который обслуживает и собственные потребности компании. При этом аналитики HSBC предполагают, что худшее для Intel уже позади.