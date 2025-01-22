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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Dasung представила портативный монитор Paperlike 103 с частотой обновления 60 Гц на базе E-lnk
Не геймерские 240 Гц, но тоже пойдёт.

Dasung, компания, известная своими инновациями в сфере создания дисплеев на базе E-Ink, представила портативный монитор Paperlike 103. Речь идёт о 10,3-дюймовой новинке, которая может изменить представление о возможностях электронных чернил благодаря частоте обновления 60 Гц.

E-Ink дисплеи традиционно выбирают за комфорт для глаз, низкое энергопотребление и отсутствие бликов. Однако низкая частота обновления (10-40 Гц) всегда была их слабым местом. Paperlike 103 разрушает этот стереотип, обеспечивая плавность изображения, ранее недоступную для E-Ink. 60 Гц, конечно, не сравнится с показателями современных игровых мониторов, достигающими 750 Гц, но для электронных чернил это существенный прорыв.

Paperlike 103 оснащён 10,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1872 x 1404 пикселей и соотношением сторон 4:3. Двухтональная подсветка с регулировкой цветовой температуры снижает нагрузку на зрение. Управление осуществляется через сенсорный экран и физические кнопки на тонком алюминиевом корпусе. Технология Auto-Clear сводит к минимуму эффект «гоустинга», характерный для E-Ink.

Подключение к компьютерам, смартфонам и другим устройствам осуществляется через порт Type-C. Поддерживаются операционные системы Windows и Linux, а также режимы дублирования и расширения экрана. Цена новинки, согласно изданию Sina, составляет 1999 юаней (примерно 273 доллара).

E-Ink мониторы экономичны, не бликуют и хорошо читаются на солнце. Однако у технологии есть и недостатки: низкое разрешение и отсутствие задней подсветки затрудняют чтение в темноте. Кроме того, цветопередача цветных E-Ink дисплеев пока отстаёт от традиционных технологий.

Dasung Paperlike 103 — не первый E-Ink монитор с частотой 60 Гц. В 2022 году был представлен Modos Paper Monitor с аналогичной характеристикой. Однако появление новых моделей с повышенной частотой обновления — важный шаг к более широкому применению E-Ink.

#мониторы #dasung #paperlike 103
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