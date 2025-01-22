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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Liberux представила мощный смартфон на базе Linux с 32 Гбайт ОЗУ
Может получиться что-то интересное.

Компания Liberux представила новый смартфон Nexx, ориентированный на безопасность и конфиденциальность. Работая под управлением LiberuxOS на базе Linux 13, устройство предлагает расширенные возможности по защите данных и, как заверяет сам производитель, противостоит практике запланированного устаревания, обеспечивая максимальную актуальность на будущее.

Рынок Linux-смартфонов — явление неоднозначное. Несмотря на то, что Android, самая популярная мобильная ОС, основана на открытом исходном коде, большинство устройств поставляются с предустановленным проприетарным ПО и приложениями от Google. Liberux Nexx выделяется использованием LiberuxOS, которая, по заявлениям разработчиков, предоставляет больше контроля над безопасностью и конфиденциальностью. Кроме того, заявлена поддержка режима рабочего стола, позволяющего подключать смартфон к мониторам, мыши и клавиатуре по беспроводной связи.

В основе аппарата Nexx находится процессор RK3588s, знакомый по одноплатным компьютерам. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет внушительные 32 Гбайт — редкость для смартфонов. Встроенное хранилище eMMC на 256 Гбайт можно расширить с помощью карты microSD. 6,34-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей защищён стеклом Corning Gorilla Glass и оснащён сканером отпечатков пальцев.

За подключение к сетям 5G отвечает модем Snapdragon X62. Примечательной особенностью является съёмный аккумулятор ёмкостью 5300 мАч. Основная камера имеет разрешение 32 Мп, фронтальная — 13 Мп. Для микрофона, Wi-Fi и Bluetooth предусмотрены аппаратные переключатели на верхней грани устройства.

Финансирование проекта Liberux Nexx будет осуществляться через краудфандинг, поэтому информация о цене пока недоступна. В качестве альтернативы можно рассмотреть смартфоны Purism, однако стоит учесть, что их последняя модель (Librem 5), выпущенная в 2019 году, может уступать Nexx по аппаратной части.

#смартфоны #liberux
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