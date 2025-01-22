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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Компания Formula V Line предлагает приобрести компактные компьютерные корпуса SFF T11 и SFF L12
Formula V Line начинает продажи новых компьютерных корпусов SFF

Компания Formula V Line из Тайваня анонсирует очередные компактные корпуса SFF T11 и L12. Они нацелены на всё большее количество желающих стать обладателями небольших, производительных, красивых и удобных системных блоков.

SFF T11: эффективное охлаждение корпуса небольшого размера



Модель SFF T11 поднимает планку качества системных блоков малого формата (SFF) на новый уровень. Этот чрезвычайно тонкий компьютерный корпус предназначен для самых минималистичных сборок. При этом он предлагает улучшенную тепловую оптимизацию, чтобы компьютерные компоненты работали с полной эффективностью на протяжении максимально длительного времени.

Отличительные черты SFF T11:
  • Малый размер. Данный компьютерный корпус создан для работы в ограниченном пространстве. Это может быть как дом, так и офис или любое другое помещение.
  • Качественное охлаждение. Тщательным образом разработанная система вентиляции позволяет отводить тепло от компьютерных компонентов внутри корпуса без лишнего шума.
  • Обширная поддержка компьютерных комплектующих. В этот компьютерный корпус можно устанавливать материнские платы форматов Micro-ATX и Mini-ITX, блоки питания. Длина видеокарт может достигать 220 мм, системы охлаждения процессоров могут иметь максимальную высоту 80 мм. Есть поддержка накопителей формата 2,5 дюйма и 3,5 дюйма. Также имеется отсек для установки оптического привода 5,25 дюйма и вспомогательного накопителя.
  • Богатство портов. На передней панели находятся разъёмы USB Type-C, два USB3, два USB2 и HD AUDIO, а также встроенный картридер.
SFF T11 даёт желающим возможность создавать оптимизированную компьютерную сборку с высоким уровнем производительности, которая будет занимать минимум места.

SFF T11 в настоящее время можно приобрести в России по цене 4790 руб.

SFF L12: универсальность и удобство



Тщательно проработанный дизайн компьютерного корпуса SFF L12 позволяет максимально эффективно использовать его в офисных сборках. Также в этом корпусе можно собрать компактный игровой компьютер начальной или средней ценовых категорий.
  • Малый размер. За счёт своей тонкости этот корпус отлично помещается в ограниченном пространстве и может стать основой мобильных компьютеров.
  • Продвинутая передняя панель. Спереди вы найдёте разъёмы USB Type-C, два USB3, четыре USB2 и HD AUDIO, а также встроенный картридер.
  • Богатый выбор комплектующих для установки. В данном корпусе уместятся материнские платы форматов Micro-ATX и Mini-ITX, блоки питания TFX и SFX, видеокарты длиной до 220 мм, процессорные кулеры высотой 80 мм. Можно установить по одному накопителю форматов 2,5 дюйма и 3,5 дюйма, оптический привод 5,25 дюйма или вспомогательный накопитель вместо него.
SFF L12 позволяет собирать одновременно стильные и функциональные компьютеры.

В настоящее время SFF L12 можно приобрести за сумму в 4990 руб.

Дополнительную информацию относительно различных продуктов производства Formula V Line можно получить на сайте производителя.
#formula v line
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