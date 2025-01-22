Её деятельность как раз подходит по некоторым критериям.

Китайские власти недавно усмотрели в субсидировании американских предприятий по выпуску чипов неконкурентное поведение властей США, а потому по итогам антимонопольного расследования могут подвергнуть торговым санкциям продукцию отдельных американских производителей. Как сообщает китайское зеркало EE Times, новой целью китайских санкций может стать американская компания Texas Instruments, в больших объёмах поставляющая чипы, выпускаемые по зрелым литографическим технологиям.

Источник изображения: Texas Instruments

В декабре прошлого года Texas Instruments как раз получила гарантии Министерства торговли США на предоставление субсидий в размере $1,6 млрд на строительство трёх предприятий по выпуску чипов в штатах Техас и Юта. По словам китайских регуляторов, эта американская компания была уличена в снижении цен на свои чипы в Китае ниже среднего уровня местных конкурентов на 5–10 %. Предполагается, что она продавала их себе в убыток, чтобы избавиться от складских излишков. Всего этого достаточно, чтобы китайские власти подвергли Texas Instruments каким-то штрафным санкциям или ограничениям.

К слову, наряду с NXP, Infineon и Renesas компания Texas Instruments остаётся важным поставщиком полупроводниковых компонентов для китайской автомобильной промышленности, и в случае запрета использования её продукции или каких-то ограничений её будет сложно чем-то заменить. По этой причине китайские чиновники наверняка будут действовать осмотрительно.