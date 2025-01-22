Но и он находится на пятом месте декабрьского рейтинга.

Как сообщает CnEVPost со ссылкой на откровения основателя Xiaomi Лэй Цзюна (Lei Jun) на страницах социальной сети Weibo, в декабре компании удалось продать больше электрических седанов SU7, чем Tesla Model 3. Новинка прошлого года смогла обойти старожила китайского рынка, разойдясь тиражом 25 815 штук против 21 046 экземпляров у Tesla Model 3. Надо сказать, при этом модель Xiaomi довольствовалась четвёртым местом, а изделие Tesla пятым, поскольку в Китае правят балом совсем другие электромобили.

Источник изображения: Xiaomi

Самым популярным электромобилем в Китае по итогам декабря оказался BYD Seagull, во многом благодаря своей доступной цене и разумному набору потребительских качеств. Второе и третье места заняли бюджетные компактные электромобили Hongguang Mini EV и Wuling Binguo, которые подкупают местных потребителей преимущественно низкой ценой. За пределами Китая они не так известны, поскольку их экспорт в большинстве случаев нецелесообразен с экономической точки зрения.

Как поясняет CnEVPost, формально Xiaomi SU7 опережала по объёмам продаж Tesla Model 3 в Китае как минимум четыре месяца в течение прошлого года: в апреле, июле, октябре и декабре. Другими словами, это не первый случай превосходства новинки китайского рынка над продукцией одного из первопроходцев рынка электромобилей, коим считается Tesla.