Обоснованность опасений европейских автопроизводителей по поводу конкуренции со стороны китайских коллег отчасти доказывается декабрьской экспортной статистикой КНР, на которую ссылается издание South China Morning Post. Как выясняется, если в октябре экспорт электромобилей из Китая в Европу упал на 40%, а по итогам ноября просел на 25%, то в декабре продемонстрировал рост в годовом сравнении на 8,3% до 32 849 штук.
Напомним, что с октября поставляемые в ЕС китайские электромобили облагаются повышенными таможенными пошлинами, достигающими 45% в самом неблагоприятном варианте. Декабрьский перелом в негативной тенденции может говорить о том, что даже возросшие в цене китайские электромобили остаются привлекательными для европейских потребителей. Больше всего их покупают в Германии, Бельгии, Испании, Нидерландах и Румынии. Европа в целом остаётся самым крупным импортёром китайских электромобилей, потребляя до 30% объёмов экспорта. Впрочем, в прошлом году совокупные объёмы поставок китайских электромобилей в ЕС всё же сократились на 6%.