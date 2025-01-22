Не помешали ни высокие пошлины, ни отмена субсидий в ряде стран региона.

Обоснованность опасений европейских автопроизводителей по поводу конкуренции со стороны китайских коллег отчасти доказывается декабрьской экспортной статистикой КНР, на которую ссылается издание South China Morning Post. Как выясняется, если в октябре экспорт электромобилей из Китая в Европу упал на 40%, а по итогам ноября просел на 25%, то в декабре продемонстрировал рост в годовом сравнении на 8,3% до 32 849 штук.

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Напомним, что с октября поставляемые в ЕС китайские электромобили облагаются повышенными таможенными пошлинами, достигающими 45% в самом неблагоприятном варианте. Декабрьский перелом в негативной тенденции может говорить о том, что даже возросшие в цене китайские электромобили остаются привлекательными для европейских потребителей. Больше всего их покупают в Германии, Бельгии, Испании, Нидерландах и Румынии. Европа в целом остаётся самым крупным импортёром китайских электромобилей, потребляя до 30% объёмов экспорта. Впрочем, в прошлом году совокупные объёмы поставок китайских электромобилей в ЕС всё же сократились на 6%.