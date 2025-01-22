Но это не помешает ей к концу года подготовиться к опытному выпуску 1,4-нм чипов.

В прошлом году, как утверждает SEDaily, южнокорейская компания Samsung Electronics на развитие своего контрактного производства чипов потратила $7 млрд, но в этом году сократит сумму вдвое до $3,5 млрд. Источники поясняют, что Samsung не смогла получить достаточного количества заказов с использованием передовой литографии, поэтому финансирование решено урезать. Загрузка профильных производственных линий сократилась более чем на 30%. При этом в силе остаются планы Samsung по запуску производства 2-нм продукции и началу подготовки к выпуску 1,4-нм чипов до конца года.

Источник изображения: Samsung Electronics

Выделенные на этот год средства контрактный бизнес Samsung перераспределит таким образом, чтобы переоборудовать часть линий на предприятии S3 в Хвасоне с 3-нм на 2-нм продукцию. Кроме того, на предприятии P2 в Пхёнтхэке до конца года будет оборудована экспериментальная линия, которая сможет выпускать по две или три тысячи кремниевых пластин в месяц с 1,4-нм чипами.

Примечательно, что в период с 2021 по 2024 годы компания ежегодно направляла на развитие контрактного производства по $10-14 млрд, но теперь сумма сокращена как минимум в три раза. Такими темпами Samsung придётся расстаться с мечтой стать одним из двух ведущих контрактных производителей чипов до конца десятилетия.