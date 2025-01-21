Ну не 20%, уже спасибо.

В Сети появились первые результаты тестирования новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5090D в популярном бенчмарке Blender. Данные модели ценой 1999 долларов в том числе предназначены для профессионалов и энтузиастов, работающих с генеративным ИИ, а также в задачах по 3D-рендерингу и видеомонтажу, которые требуют большого объема видеопамяти (у новинок от NVIDIA её с избытком — 32 ГБ).

Два пользователя протестировали карты с помощью встроенного инструмента бенчмарка. Полученные результаты следует считать предварительными. Стоит отметить, что были использованы разные версии Blender и разные модели для тестирования, поэтому прямое сравнение RTX 5090 и 5090D несколько затруднено.

Согласно имеющимся данным, GeForce RTX 5090D демонстрирует прирост производительности на 27,6% по сравнению с RTX 4090, а RTX 5090 — на 34%. В среднем, преимущество новинок над RTX 4090 составляет около 30,8% в тестах Blender.

Напомним, что 23 января ожидается выход полноценных обзоров RTX 5090 и RTX 5090D (это версия для китайского рынка с некоторыми ограничениями). По поводу китайской версии важно знать, что ограничения не должны сказываться на производительности в играх и профессиональных задачах, таких как видеомонтаж и 3D-рендеринг.