По крайней мере, многое на это указывает.

Компания ASUS опубликовала изображения видеокарт Radeon RX 9070 серии в исполнении TUF Gaming и PRIME, намекая на скорый запуск новинок от AMD. Это подогрело интерес к долгожданной серии, особенно после неожиданного отсутствия презентации на CES 2025.

Вместо демонстрации видеокарт на базе архитектуры RDNA 4 на выставке, AMD ограничилась пресс-релизом, пообещав отдельную презентацию для RX 9070. Хотя точная дата до сих пор не объявлена, публикации ASUS в социальных сетях указывают на ближайшее будущее.

Предположительно, предзаказы стартуют 23 января. Ожидается, что Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 будут конкурировать с видеокартами NVIDIA RTX 5070 и RTX 5080.

AMD делает ставку на высокое соотношение производительности и цены в среднем сегменте.

Розничные сети уже получили образцы видеокарт и ожидают официального разрешения AMD на начало продаж. Дилан Пател из SemiAnalysis подтвердил информацию о скором запуске в соцсети X.