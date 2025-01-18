В них также участвуют Qualcomm и GlobalFoundries.

Акции Intel выросли почти на 10% на фоне сообщений о возможном участии Илона Маска, Qualcomm и GlobalFoundries в приобретении компании. Аналитическая фирма SemiAnalysis оценивает вероятность сделки в 90%, указывая на переговоры в Мар-а-Лаго, Флорида.

SemiAnalysis утверждает, что в переговорах участвовали представители всех трёх сторон, предполагая также о формировании консорциума для покупки Intel. Подобное объединение может обеспечить необходимые финансовые ресурсы и технологический опыт для преобразования Intel.

Роль Маска в потенциальной сделке пока неясна, но его финансовые ресурсы и инновационный подход могут оказать неоценимую помощь в трансформацию Intel. Аналитик Citibank Кристофер Дэнели выразил скепсис, считая необходимым отказ от контрактного производства чипов для успеха компании.

Дилан Пател из SemiAnalysis подтвердил участие Маска в переговорах в соцсети X. Ранее среди потенциальных покупателей называли Qualcomm, ARM и AMD. С приходом администрации Трампа позиции американских компаний, включая GlobalFoundries, укрепились.

В платном отчёте SemiAnalysis Маск фигурирует как один из потенциальных покупателей. Несмотря на неопределённость, рынок уже реагирует на эти сообщения. Дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на индустрию полупроводников.