«Буханке здорового человека» так и не суждено стать массовой.

Ресурсу TechCrunch удалось разбавить сухой текст пресс-релиза американской компании Canoo о собственном банкротстве интересными фактами из жизни этого стартапа, основанного в 2017 году выходцами из Faraday Future. Тогда, в эпоху всеобщего энтузиазма в отношении электромобилей, Canoo представила модульную платформу для создания многоцелевых электромобилей, по своей компоновке напоминающих классические минивэны. Среди них были и пикап, и коммерческий фургон, и после выхода на биржу в 2020 году Canoo решила сосредоточиться именно на коммерческом секторе рынка.

Источник изображения: Canoo

Образцы фургонов и минивэнов были предоставлены и почтовой службе, и Пентагону, и аэрокосмическому агентству NASA. Почти состоялось сотрудничество с торговой сетью Walmart, которая планировала закупить 10 000 электрических фургонов Canoo для своих логистических нужд. Однако, к ноябрю 2024 года на счетах компании осталось не более $700 000, а сумма долгов, по некоторым оценкам, выросла до $50 млн. Уволив основную часть персонала к концу прошлого года, Canoo решила объявить о банкротстве и прекращении деятельности. Активы, стоимость которых оценивается не более чем в $50 000, будут распроданы, а вырученные средства будут распределены между кредиторами, коих насчитывается почти пять десятков. К счастью, заплатившие по $100 в качестве аванса за поставку электромобиля клиенты Canoo получат свои деньги обратно в полном объёме. Предприятие по сборке электромобилей в Оклахоме уже лишилось персонала и будет закрыто.

Примечательно, что в своё время Apple хотела поглотить Canoo, чтобы использовать её разработки при создании собственного электромобиля. В дальнейшем достижению этой цели пытался способствовать бывший технический директор Canoo, который перешёл на работу в Apple, но в прошлом году последняя от идеи создания электромобиля отказалась. Canoo также купила оборудование обанкротившегося стартапа Arrival, к основанию которого был причастен один достаточно известный российский предприниматель. Видимо, не всем американским стартапам суждено повторить путь Tesla, поскольку Canoo теперь пополнит скорбный список банкротов.