Как и три другие компании.

В ноябре прошлого года американская компания GlobalFoundries уже удостоилась субсидий в размере $1,5 млрд на расширение своих американских предприятий по производству чипов, но под занавес политической карьеры Байдена возглавляемое им правительство США удостоило этого производителя ещё одной субсидии в размере $75 млн, которая будет направлена на строительство исследовательского центра в штате Нью-Йорк. Он сосредоточится на разработках технологий упаковки чипов, включая решения в области фотоники.

Источник изображения: GlobalFoundries

В общей сложности GlobalFoundries потратит на возведение центра $575 млн, дополнительные $186 млн будут в течение более чем десяти лет направлены на совершенствование и развитие данного подразделения. Власти штата Нью-Йорк предоставят $20 млн субсидий, а с учётом проектов по расширению предприятий в этом штате компания получит от его властей не менее $550 млн.

Попутно власти США выделили $32 млн субсидий компании Corning, $18 млн субсидий компании Edwards Vacuum и $93 млн компании Infinera. Первая с использованием этих средств наладит в штате Нью-Йорк выпуск материалов, необходимых для производства литографических сканеров класса EUV и фотомасок для них. Вторая будет выпускать вакуумные насосы для системы вентиляции предприятий по производству чипов. Третья направит государственные средства на расширение производства и упаковки чипов, применяемых в составе интегрируемой фотоники в сегменте телекоммуникаций и центров обработки данных.