Формально, эта модель не допущена к эксплуатации в стране.

Экспортные перспективы собираемого в США электрического пикапа Tesla Cybertruck изначально омрачались наличием специфических требований к безопасности транспортного средства для окружающих, которым машина угловатого дизайна с внешними панелями из нержавеющей стали могла не соответствовать. Этот тезис, как поясняет Electrek, недавно нашёл подтверждение в Великобритании, где полиция Манчестера арестовала ввезённый в страну для ознакомительных целей Tesla Cybertruck, разъезжавший по дорогам общего пользования.

Источник изображения: Electrek

Машина была зарегистрирована и застрахована за пределами Соединённого Королевства, но водитель за рулём был гражданином Великобритании и обладал правами установленного образца для управления транспортными средствами. Представители органов правопорядка подчеркнули, что пикап был арестован из-за отсутствия у него сертификата соответствия, разрешающего эксплуатировать данную модель на дорогах Великобритании. Местные правила безопасности не позволяют ездить по дорогам на машинах, не прошедших сертификацию в установленном порядке. Власти опасаются, что Tesla Cybertruck способен причинить ущерб окружающим в случае ДТП из-за своих угловатых форм и использования кузовных панелей из нержавеющей стали. Арест может быть снят после выяснения всех обстоятельств дела, но пикапу вряд ли позволят разъезжать по дорогам Великобритании без обязательной сертификации.