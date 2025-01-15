И пожаловались на то, что с ними никто не посоветовался.

«Дембельский аккорд» администрации Байдена на этой неделе проходит под девизом «ни дня без новых санкций», поэтому участники полупроводникового рынка едва успевают делиться своими оценками происходящего. По данным Reuters, не менее шести отраслевых объединений полупроводниковой отрасли составили официальное письмо президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden), в котором выразили недовольство участников рынка новыми санкциями, которые были анонсированы на этой неделе или ещё будут представлены.

Источник изображения: Micron Technology

В письме они отметили, что новые ограничения повлияют на способность поставщиков отгружать память типа HBM клиентам по всему миру, и американским производителям такой памяти они могут серьёзно навредить, одновременно создав более благоприятные условия для работы зарубежных конкурентов. Участники рынка сетуют на то, что данные ограничения были введены без предварительного обсуждения с ними или публичных слушаний, хотя при этом существенно повлияют на международный рынок.

Дополнительные санкции, которые могут быть введены на этой неделе властями США, как ожидается, запретят поставки определённых типов оборудования для выпуска чипов в Китай. Американская компания Lam Research в результате может лишиться сотен миллионов долларов выручки, которые она получает в Китае, и это лишь единичный пример. Как известно, NVIDIA тоже выступила с критикой новых санкций, поскольку они ограничат её возможности по продаже своих ускорителей вычислений в большинство стран мира.