Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Представители полупроводниковой отрасли раскритиковали США за новые санкции
И пожаловались на то, что с ними никто не посоветовался.

«Дембельский аккорд» администрации Байдена на этой неделе проходит под девизом «ни дня без новых санкций», поэтому участники полупроводникового рынка едва успевают делиться своими оценками происходящего. По данным Reuters, не менее шести отраслевых объединений полупроводниковой отрасли составили официальное письмо президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden), в котором выразили недовольство участников рынка новыми санкциями, которые были анонсированы на этой неделе или ещё будут представлены.

Источник изображения: Micron Technology

В письме они отметили, что новые ограничения повлияют на способность поставщиков отгружать память типа HBM клиентам по всему миру, и американским производителям такой памяти они могут серьёзно навредить, одновременно создав более благоприятные условия для работы зарубежных конкурентов. Участники рынка сетуют на то, что данные ограничения были введены без предварительного обсуждения с ними или публичных слушаний, хотя при этом существенно повлияют на международный рынок.

Дополнительные санкции, которые могут быть введены на этой неделе властями США, как ожидается, запретят поставки определённых типов оборудования для выпуска чипов в Китай. Американская компания Lam Research в результате может лишиться сотен миллионов долларов выручки, которые она получает в Китае, и это лишь единичный пример. Как известно, NVIDIA тоже выступила с критикой новых санкций, поскольку они ограничат её возможности по продаже своих ускорителей вычислений в большинство стран мира.

#сша #полупроводники #санкции #джо байден
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
168
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
182
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
48
Фильм "Американский ниндзя" — разрыв шаблона для советских детей
6
Амстердамский эксперимент показал, как семьи могут сократить расходы на энергию примерно на 50%
11
Про необычные и загадочные телепередачи российского телевидения
+
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Про искусственный интеллект в играх
21
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
8
О преимуществах серии видеокарт GeForce RTX 50 в Adobe Premiere Pro 2025
2

Сейчас обсуждают

Алексей Исаков
14:21
Фееричный бред! много лет пользуюсь красными картами. процессор сейчас синий, следующий будет красный. ничего такого не видел. Правда всегда под виндой и без всего этого непонятного софта который опис...
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Nvidia&Intel Hater
14:16
все так делают.тут самый смак
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
linux4ever
14:15
Мне вот постоянно рассказывают, что в Windows НИКОГДА и НИЧЕГО не ломается.
Ubisoft выпустила обновления для AC Origins и Valhalla, устраняющие проблемы в Windows 11 24H2
Nvidia&Intel Hater
14:13
теоретически можно запустить игры с вкл лучами с дикими тормозами на 1070.были такие извраты.там обработка на шейдерные обычные процы перекладывается
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Стас Рощин
14:03
База
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
Стас Рощин
14:01
Довольно скупой пост. Мало информации и последовательности анализа. Я вот сидел на rx 6600, легенда бюджетной сборки нашего времени. И решил заплатить за тест драйв синему лагерю взяв arc a 750 в конц...
Видеокарты Intel ARK против GeForce против Radeon - личное мнение
Роман Белый
14:00
RX 580 Forever and ever and always! ))
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
San Sanich
14:00
12 гб при пропускной способности какой? GDDR7 128*28 ГГц / 8 = 448 гигабайт в секунду. Для GDDR6 192*20 / 8 = 480 гигабайт в секунду. То есть псп будет всë равно ниже чем у B580 равно как и отзывчивос...
GeForce RTX 5060 получит 12 ГБ видеопамяти GDDR7
Роман Белый
13:57
Дааа.. ужжж.. Лох..это судьба ))) В натуре нытик..
О несостоятельности AMD и почему теперь я выбираю исключительно Intel + NVIDIA для использования
Cerberus Первый
13:56
Что мешает России запретить продавать газ и нефть в сша и на запад? Ну или чипы российского производства?
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем