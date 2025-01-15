Дебют рестайлингового кроссовера Tesla Model Y на прошлой неделе до сих пор считается некоторыми блогерами нашего сайта достаточно актуальным событием, достойным упоминания в новостях. Между тем, Electrek сообщает, что в дополнение к китайскому предприятию Tesla в Шанхае, сборка новинки началась и на предприятии в окрестностях столицы Германии. Правда, в отличие от китайских клиентов Tesla, которые уже могут оформить предварительный заказ на машину нового поколения, немецким официальный сайт компании до сих пор предлагает прошлогодний вариант.
Получается, что на очереди остаётся только запуск производства рестайлинговой версии Tesla Model Y в США. Наиболее подходящим местом для этого является флагманское предприятие в Техасе, где расположена и штаб-квартира компании. Кстати, американские Tesla Model Y даже в старом поколении были по-своему уникальны по сравнению с машинами немецкой или китайской сборки. Часть из них оснащалась аккумуляторными ячейками типа 4680, обладающими более выгодными для производителя характеристиками.
Импортировать новые Tesla Model Y в США для компании не имеет особого смысла, поскольку машины европейской сборки сами по себе получаются довольно дорогими, а везти китайские версии в США не позволят заградительные пошлины, которые вступили в силу с этого года. Получается, что американским покупателям новой версии Tesla Model Y придётся запастись терпением.