Китайцы получат машины, собранные в Шанхае, самыми первыми.

Дебют рестайлингового кроссовера Tesla Model Y на прошлой неделе до сих пор считается некоторыми блогерами нашего сайта достаточно актуальным событием, достойным упоминания в новостях. Между тем, Electrek сообщает, что в дополнение к китайскому предприятию Tesla в Шанхае, сборка новинки началась и на предприятии в окрестностях столицы Германии. Правда, в отличие от китайских клиентов Tesla, которые уже могут оформить предварительный заказ на машину нового поколения, немецким официальный сайт компании до сих пор предлагает прошлогодний вариант.

Источник изображения: Tesla

Получается, что на очереди остаётся только запуск производства рестайлинговой версии Tesla Model Y в США. Наиболее подходящим местом для этого является флагманское предприятие в Техасе, где расположена и штаб-квартира компании. Кстати, американские Tesla Model Y даже в старом поколении были по-своему уникальны по сравнению с машинами немецкой или китайской сборки. Часть из них оснащалась аккумуляторными ячейками типа 4680, обладающими более выгодными для производителя характеристиками.

Импортировать новые Tesla Model Y в США для компании не имеет особого смысла, поскольку машины европейской сборки сами по себе получаются довольно дорогими, а везти китайские версии в США не позволят заградительные пошлины, которые вступили в силу с этого года. Получается, что американским покупателям новой версии Tesla Model Y придётся запастись терпением.