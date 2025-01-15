Напоследок решили припомнить старые проступки.

Отношения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Илона Маска (Elon Musk) сложно назвать благожелательными, поэтому уходящее в связи с назначением нового состава правительства США руководство ведомства, как поясняет CNBC, решило напоследок подать судебный иск против Маска, обвинив его в несправедливом обогащении из-за позднего раскрытия информации о наличии у него более чем 5% акций Twitter весной 2022 года.

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Американское законодательство требует, чтобы акционеры в случае концентрации в их руках более 5% ценных бумаг одной компании в течение десяти дней сообщали о достижении этого порога в SEC, но Илон Маск на первом этапе подготовки к покупке Twitter в 2022 году просрочил эту процедуру на целых 11 дней. Ранее миллиардер уже признавался следователям, что просто забыл подать соответствующую информацию регуляторам, но теперь SEC пытается взыскать с него избыточную прибыль и штраф за само нарушение. Обвинение утверждает, что Маск воспользовался паузой между достижением порога в 5% акций и раскрытием этого факта, чтобы купить акции компании на сумму более $500 млн.

По мнению представителей обвинения, Маск за счёт позднего раскрытия величины своего пакета акций Twitter в 2022 году сэкономил как минимум $150 млн на покупке ценных бумаг этой компании, которую он приобрёл осенью того же года и позже переименовал в X. По словам адвоката Маска, его клиент не руководствовался корыстными намерениями в 2022 году, и максимум может быть оштрафован по этому делу, но не должен подвергаться более суровому наказанию. Тот факт, что у SEC скоро сменится руководство, на ход данного иска особо повлиять уже не сможет, поэтому обвинения Маску и были выдвинуты до вступления в должность президента поддерживающего многие инициативы Маска Дональда Трампа (Donald Trump).