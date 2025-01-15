Граница дозволенного пройдёт по 14-нм техпроцессу.

Уходящая администрация Байдена буквально фонтанирует законодательными новшествами в последние дни своего правления, и с некоторыми из них команде преемника придётся разбираться долгие месяцы. Как отмечает Bloomberg, на стадии подготовки находятся и новые правила экспортного контроля, которые вынудят тайваньскую TSMC и южнокорейскую Samsung Electronics тщательнее подходить к выбору клиентов, чтобы избежать утечки передовых изделий и технологий в Китай.

Источник изображения: Micron Technology

Новые правила должны быть анонсированы сегодня, они являются продолжением тех ограничений, которые в начале недели определили сегментацию стран мира по степени доверия к ним со стороны американского правительства. Новая инициатива призвана пресечь доступ китайских компаний к передовым чипам, изготавливаемым по их просьбе контрактными производителями, на которых способна влиять американская администрация. TSMC и Samsung формально используют ряд технологий американского происхождения и оборудование из США, поэтому у американских властей появляются основания подчинять их работу своим требованиям.

Предполагается, что TSMC и Samsung, не говоря уже о номинально американской GlobalFoundries, утратят возможность поставлять в Китай и ряд прочих стран 14-нм и 16-нм изделия без особой экспортной лицензии, которую будут выдавать американские чиновники. Точнее говоря, с высокой вероятностью они в большинстве случаев не будут выдавать подобные лицензии. Как и в случае с ускорителями вычислений, ряд компаний из США и дружественных стран смогут получить такие лицензии в порядке исключения, если будут гарантировать, что соответствующая продукция не попадёт в Китай или другие страны, находящиеся за пределами «доверительного списка» США.