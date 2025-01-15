Во втором полугодии, в рамках реструктуризации.

В рамках реструктуризации Intel готовится отделить свою дочернюю структуру, специализирующуюся на венчурном инвестировании — Intel Capital. Как поясняет Bloomberg, со второго полугодия она получит больше самостоятельности и начнёт работать под другим именем. Всё это призвано позволить Intel привлекать больше средств для венчурного инвестирования у партнёров.

Источник изображения: Intel

Существующая более 30 лет Intel Capital за это время успела инвестировать более $20 млрд в различные проекты, сейчас в её управлении находятся активы стоимостью более $5 млрд. Через эту структуру Intel смогла инвестировать средства в капитал ASML, Red Hat, VMware и прочих компаний, включая китайского производителя электромобилей Zeekr. Тем не менее, исторически Intel Capital сосредотачивалась на инвестициях в сфере ПК и серверного оборудования, планируя использовать часть из финансируемых инноваций в собственных нуждах.