Принято считать, что Apple на правах крупнейшего клиента может получать от TSMC новейшие изделия в числе первых, но агентство Nikkei утверждает, что работа американского предприятия TSMC в Аризоне слабо подчиняется данному правилу. По крайней мере, о поставках товарных 4-нм процессоров Apple местного производства в массовых количествах можно будет говорить только в этом квартале. Перед этим Apple предстоит провести всестороннее изучение предлагаемых аризонским предприятием TSMC образцов, чтобы подтвердить качество получаемой продукции.
Здесь будут выпускаться процессоры A16 Bionic для смартфонов Apple, которые нельзя назвать самыми современными в ассортименте продукции компании, но правила экспортного контроля вынуждают Тайвань предлагать локализацию техпроцессов иностранным партнёрам с задержкой в несколько лет, а самые современные чипы TSMC выпускает для Apple на территории Тайваня по более продвинутым литографическим технологиям. AMD и NVIDIA, как отмечалось ранее, готовы получить свою 4-нм продукцию предприятия TSMC в Аризоне в сопоставимые сроки. Правда, все изготовленные здесь чипы всё равно придётся отправлять на Тайвань для тестирования и упаковки, поскольку эти операции можно будет осуществлять в США только после запуска локального предприятия Amkor, которое пока не готово.