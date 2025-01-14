И они будут 4-нм, а не 2-нм, как на Тайване.

Принято считать, что Apple на правах крупнейшего клиента может получать от TSMC новейшие изделия в числе первых, но агентство Nikkei утверждает, что работа американского предприятия TSMC в Аризоне слабо подчиняется данному правилу. По крайней мере, о поставках товарных 4-нм процессоров Apple местного производства в массовых количествах можно будет говорить только в этом квартале. Перед этим Apple предстоит провести всестороннее изучение предлагаемых аризонским предприятием TSMC образцов, чтобы подтвердить качество получаемой продукции.

Источник изображения: Apple

Здесь будут выпускаться процессоры A16 Bionic для смартфонов Apple, которые нельзя назвать самыми современными в ассортименте продукции компании, но правила экспортного контроля вынуждают Тайвань предлагать локализацию техпроцессов иностранным партнёрам с задержкой в несколько лет, а самые современные чипы TSMC выпускает для Apple на территории Тайваня по более продвинутым литографическим технологиям. AMD и NVIDIA, как отмечалось ранее, готовы получить свою 4-нм продукцию предприятия TSMC в Аризоне в сопоставимые сроки. Правда, все изготовленные здесь чипы всё равно придётся отправлять на Тайвань для тестирования и упаковки, поскольку эти операции можно будет осуществлять в США только после запуска локального предприятия Amkor, которое пока не готово.