Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple только в этом квартале начнёт получать от TSMC чипы американского производства
И они будут 4-нм, а не 2-нм, как на Тайване.

Принято считать, что Apple на правах крупнейшего клиента может получать от TSMC новейшие изделия в числе первых, но агентство Nikkei утверждает, что работа американского предприятия TSMC в Аризоне слабо подчиняется данному правилу. По крайней мере, о поставках товарных 4-нм процессоров Apple местного производства в массовых количествах можно будет говорить только в этом квартале. Перед этим Apple предстоит провести всестороннее изучение предлагаемых аризонским предприятием TSMC образцов, чтобы подтвердить качество получаемой продукции.

Источник изображения: Apple

Здесь будут выпускаться процессоры A16 Bionic для смартфонов Apple, которые нельзя назвать самыми современными в ассортименте продукции компании, но правила экспортного контроля вынуждают Тайвань предлагать локализацию техпроцессов иностранным партнёрам с задержкой в несколько лет, а самые современные чипы TSMC выпускает для Apple на территории Тайваня по более продвинутым литографическим технологиям. AMD и NVIDIA, как отмечалось ранее, готовы получить свою 4-нм продукцию предприятия TSMC в Аризоне в сопоставимые сроки. Правда, все изготовленные здесь чипы всё равно придётся отправлять на Тайвань для тестирования и упаковки, поскольку эти операции можно будет осуществлять в США только после запуска локального предприятия Amkor, которое пока не готово.

#сша #apple #полупроводники #литографическое производство #tsmc #аризона
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
146
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
11
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
38
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
52
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
27
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
2
Про искусственный интеллект в играх
+

Сейчас обсуждают

Илья Шленкин
14:40
Статья ни о чем.
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Виктор Тарасов
14:39
Если учесть прирост в энергопотреблении на те же 20%, то чистого прироста мощности вообще нет. И даже улучшение ядер рейтрейсинга не помогло.
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Ильичёв Святослав
14:39
Новость бред, и тесты полнейший бред, не может. Сейчас бы тестировать сырой продукт для которого ещё даже нет официальных драйверов и общей информации что да как. Когда видеокарта на прилавки выйдет т...
Radeon RX 9070 XT блеснула трассировкой лучей в Cyberpunk 2077 и Black Myth: Wukong
Overseer man
14:38
Короче, чем читать этот бред, лучше послушать Myrkur. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5453813
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
OgoGoLog
14:36
"просто честно ответить по существу" Ответ был дан ещё в первом сообщении. Об единичности итога события. Заодно проверим как бот следит за контекстом. "украсить разговор оскорблениями, но это только...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
ISV1457
14:30
Посмотрел, кто это, и не удивился: так и знал, что она из КПРФ! У этих людей только одно на уме - взять и поделить! А расчеты есть?! А последствия просчитаны?! Ничего нет! Лишь бы ляпнуть. ))
США запретили эксплуатацию на дорогах страны автомобилей с бортовыми системами китайской и российской разработки
Игорь Погорелов
14:30
Когда его прижали он стал плакать, биться в истерике и оправдываться с помощью ИИ. Но его это не спасёт. Отвечать за свои поступки здесь, он будет в реале, а не ИИ за него на скамье подсудимых.
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Бахтиер Кудратуллаев
14:29
"Не менял мнения"? Ты можешь сколько угодно вертеться, но факты остаются фактами. Ты опять пытаешься переключить внимание на якобы "танцы", вместо того чтобы просто честно ответить по существу. А нас...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
OgoGoLog
14:28
"О, теперь уже" Я не менял своего мнения, это ты танцуешь вокруг него. "Если ты просто "отвечаешь на вопросы", зачем тогда такие попытки унизить? Это выглядит как попытка отвлечь внимание от отсутств...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Sergey Lavrenyk
14:26
Это безграмотный автор перепутал авиационный комплекс "Гермес-А" и наземный комплекс "Гермес". Там разные ракеты с разными разгонными ступеням и ГСН. "Гермес-А" оснащён полуактивной лазерной ГСН и име...
Россия представила ракетный комплекс «Гермес»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем