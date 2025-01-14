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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США запретили эксплуатацию на дорогах страны автомобилей с бортовыми системами китайской и российской разработки
По крайней мере, легковых и принадлежащих частным лицам.

Агентство Bloomberg во вторник поспешило поделиться информацией о новых санкциях США, которые затронут сферу так называемых «умных автомобилей». С 2026 года на дорогах США будет запрещена эксплуатация частных транспортных средств, оснащённых бортовыми системами российского или китайского происхождения, которые позволяют вести сбор информации об окружающих объектах. Как всегда, сделано это было под предлогом заботы о национальной безопасности США.

Источник изображения: Яндекс

Кстати, до разделения активов Яндекса на зарубежные и российские прототипы одноимённая компания начинала испытывать свои прототипы автоматических такси на территории США, но в силу известных причин эта инициатива не получила развития. В Китае, надо сказать, въезд электромобилей Tesla на территорию военных объектов и правительственных учреждений тоже запрещён, хотя компания ради соответствия требованиям местных властей и обязалась хранить все обрабатываемые данные в локальном центре в Шанхае.

По мнению американских властей, подключенные к зарубежным серверам транспортные средства с системой дистанционного управления могут быть использованы злоумышленниками для совершения террористических актов, поэтому на пути китайских электромобилей с автопилотом на дорогах США поставлен дополнительный заслон, хотя первым стали заградительные таможенные пошлины. Реализация на территории США машин локальной сборки компаниями, которые так или иначе связаны с Россией или Китаем, также запрещена. Продажа автокомпонентов и систем для «умных машин» соответствующего происхождения тоже блокируется новыми правилами в США.

Требования распространяются на пассажирские машины массой не более 4,5 тонн. Запрет распространяется на машины 2027 модельного года, но в некоторых случаях вступает в силу тремя годами позднее. Для коммерческого транспорта будут выработаны отдельные ограничения, уже при Дональде Трампе (Donald Trump).

#россия #сша #китай #санкции #автопилот
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