Однако, это наверняка происходит за счёт подзаряжаемых гибридов.

Ресурс Electrek в силу своей доминирующей тематики не смог остаться равнодушным к статистике Rho Motion, согласно которой по итогам прошлого года мировые объёмы продаж аккумуляторных электромобилей и подзаряжаемых от электросети гибридов выросли в натуральном выражении с 13,6 до 17,1 млн штук. Другими словами, прирост измерялся 3,5 млн машин, тогда как годом ранее он ограничился 3,2 млн машин. То есть, рынок транспортных средств такого типа не только не перестал расти, но и ускорил темпы роста.

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В своих попытках опровергнуть массу публикаций о снижении спроса на электромобили, авторы заметки на страницах Electrek, тем не менее, забывают о важном нюансе. В прошлом году подключаемые гибриды наращивали объёмы продаж заметно быстрее, чем аккумуляторные электромобили без ДВС. Во многом этому способствовала и конъюнктура китайского рынка, который остаётся крупнейшим в мире. То есть, даже если «чистокровные» электромобили по итогам прошлого года сдали в объёмах реализации, компенсировать это смогли бы гораздо более многочисленные гибриды, которые ещё и демонстрировали более высокие темпы роста спроса. К сожалению, авторы статистики Rho Motion свои данные по аккумуляторным электромобилям и гибридам с ДВС и гнездом для подзарядки не разделяют, чтобы ещё глубже проникнуть в структуру этой статистики.