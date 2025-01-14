Впервые после двух лет падения.

Аналитики IDC вчера опубликовали свежий отчёт по рынку смартфонов, в котором утверждается, что объёмы поставок данных устройств в целом в мире по итогам прошлого года увеличились на 6,4% до 1,24 млрд штук. Два предшествовавших прошлому года демонстрировали только снижение объёмов поставок смартфонов, так что 2024 год охарактеризовался оживлением спроса. В четвёртом квартале в отдельности поставки в годовом сравнении выросли на 2,4% до 331,7 млн штук. Это был уже шестой подряд квартал непрерывного роста.

Источник изображения: IDC

Apple и Samsung при этом сокращали своё присутствие на рынке, а вот Xiaomi нарастила поставки смартфонов на 4,8% в четвёртом квартале и на 15,4% по итогам всего 2024 года. Четвёртое место аналитики IDC присвоили сразу паре китайских компаний. Если по итогам четвёртого квартала это были Transsion и Vivo, то по итогам года последняя уступила место Oppo.

Другая тенденция, наблюдаемая на рынке смартфонов, по словам представителей IDC, заключается в снижении спроса на складные модели с гибким дисплеем. Производители в таких условиях предпочитают перераспределить ресурсы на разработку смартфонов с функциями искусственного интеллекта, которые в обозримом будущем станут более востребованными.