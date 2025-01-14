Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Советник по нацбезопасности США Салливан считает, что Трамп оставит в силе экспортные ограничения в сфере ИИ
И лишь слегка их модифицирует при необходимости.

Действующий советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Jake Sullivan) в интервью агентству Bloomberg выразил уверенность, что принятый вчера пакет экспортных ограничений в сфере искусственного интеллекта продолжит действовать и при Дональде Трампе (Donald Trump), даже если избранный президент США предпочтёт их немного модифицировать. Для этого и предусмотрена отсрочка вступления предложенных ограничений на 120 дней, чтобы у новой администрации было время их адаптировать к собственной политической повестке.

Источник изображения: NVIDIA

Выступления лидеров некоторых компаний технологического сектора против дополнительного усиления мер экспортного контроля в сфере распространения ИИ Салливан считает скорее исключением из правил, чем масштабным протестом представителей отрасли. Последние, по его словам, в большинстве своём соглашаются с необходимостью введения экспортных ограничений. Власти США полны решимости не только сохранить за страной лидерство в сфере искусственного интеллекта, но и увеличить отрыв от основных геополитических конкурентов. С этой точки зрения новая администрация президента вряд ли будет придерживаться кардинально иных взглядов на проблему, по мнению советника.

#nvidia #сша #искусственный интеллект #санкции
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
27
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
70
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
10
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
36
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
50
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
26
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
3
160 лет назад новозеландский фермер-овцевод предсказал появление ИИ и восстание машин
9

Сейчас обсуждают

Такой то
08:05
там не из автомата, а из базуки надо стрелять
Володин: В РФ видеоигры не запретят, но всячески будут бороться с деструктивным контентом в них
Дмитрий Вуди
08:01
Так вроде же... Ещё задолго до выхода и заявляли о приросте в среднем 20%. Что не так? Тем более, при сохранении цены.
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
Ринат Гареев
07:59
На самом деле ещё не закончились. Невыгодно Nvidia выдавать значительные приросты. Это увеличит затраты на разработки в дальнейшем. А так, что им мешает раз в два года на 10% свои видеокарты улучшать?...
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
inchaos75
07:40
А то что во время второй мировой США поставляли нам технику и вооружение по ленд лизу и одновременно с этим производили для Германии технику на заводах форда, и что Сталин? Стал воевать с америкой?
Депутат Колесник: попытка ВСУ атаковать станцию «Русская» угрожает газовым поставкам в Европу
aoxoa1
07:37
Он в положении? А отец кто?
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Gamandril
07:26
Сколько зловредных недоброжелателей привалило. Все извратили по смыслу и теперь это все выглядит как бездумная попытка очернить того, кто лучше разбирается в железе и способен выжать больше производит...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Евгений Горбунов
07:22
Это для тех кто Китай на дух не переносит
Gigabyte представила свой новый мини-ПК с процессором AMD Ryzen 7 8840U
Такой то
07:21
"Мамки - Мамочки - зрелые дамочки" до сих пор дрочишь?
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
Nikoloz Tinikashvili
07:07
Точно,из китайского фарфора.😃
Россия внедряет УМПК-П для доставки авиабомб на 165 км
komatoz2000
07:05
насчет полезных ископаемых- действительно в Гренландии их не мало. goarctic._ru/news/mineralnye-resursy-grenlandii-unikalnye-rudnye-rayony-i-krupnye-mestorozhdeniya/
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем