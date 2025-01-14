И лишь слегка их модифицирует при необходимости.

Действующий советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Jake Sullivan) в интервью агентству Bloomberg выразил уверенность, что принятый вчера пакет экспортных ограничений в сфере искусственного интеллекта продолжит действовать и при Дональде Трампе (Donald Trump), даже если избранный президент США предпочтёт их немного модифицировать. Для этого и предусмотрена отсрочка вступления предложенных ограничений на 120 дней, чтобы у новой администрации было время их адаптировать к собственной политической повестке.

Источник изображения: NVIDIA

Выступления лидеров некоторых компаний технологического сектора против дополнительного усиления мер экспортного контроля в сфере распространения ИИ Салливан считает скорее исключением из правил, чем масштабным протестом представителей отрасли. Последние, по его словам, в большинстве своём соглашаются с необходимостью введения экспортных ограничений. Власти США полны решимости не только сохранить за страной лидерство в сфере искусственного интеллекта, но и увеличить отрыв от основных геополитических конкурентов. С этой точки зрения новая администрация президента вряд ли будет придерживаться кардинально иных взглядов на проблему, по мнению советника.