При разгоне использовалась операционная система Windows 7.

Энтузиаст из Китая с ником wytiwx разогнал процессор Intel Core i9-14900KF до частоты 9121,6 МГц. Для этого он использовал систему жидкостного охлаждения на основе гелия и материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex с 16 Гбайт памяти DDR5. Предыдущий рекорд — 9117,8 МГц — принадлежал Джону «Elmor» Сандстрёму и был установлен 12 января на процессоре Intel Core i9-14900KS. Процессор i9-14900KF относится к линейке Raptor Lake-S Refresh, созданной на базе техпроцесса Intel 7 (10 нм), как и процессоры Raptor Lake 13-го поколения.

Примечательно, что для установления рекорда использовалась операционная система Windows 7 (6.1). В процессоре i9-14900KF, не имеющем интегрированного графического ядра, были отключены шестнадцать E-ядер и технология Hyper-Threading. Таким образом, при напряжении 1,387 В работали только восемь P-ядер.

Хотя сегодня в этой области доминирует Intel, более десяти лет мировой рекорд частоты удерживала AMD с процессором FX-8350. Выпущенный в октябре 2012 года по цене $199, этот процессор на архитектуре Bulldozer был разогнан тем же Джоном Сандстрёмом до рекордных на тот момент 8793,33 МГц. Данной планке удалось продержаться вплоть до октября 2022 года, когда Сандстрём достиг частоты 8812,85 МГц с процессором i9-13900K. В декабре того же года он смог преодолеть рубеж в 9 ГГц на том же CPU.

Новейшие настольные процессоры Intel Arrow Lake ориентированы на энергоэффективность. Рекорд частоты для этих процессоров, установленный упомянутым выше оверклокером с использованием жидкого гелия на Intel Core Ultra 9 285K, составляет 7488,8 МГц. Сложная многокристальная архитектура этих чипов затрудняет экстремальный разгон.

Данный результат с i9-14900KF — шаг к отметке в 10 ГГц, о которой Intel говорила ещё в далёкгом 2005 году. Нужно понимать, что подобные рекорды достигаются только с применением экстремального охлаждения. Свежее достижение превышает предыдущее всего на 4 МГц, подтверждая постоянное развитие технологий разгона.