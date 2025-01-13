Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Оверклокер разогнал процессор Intel i9-14900KF до 9.12 ГГц, установив новый мировой рекорд
При разгоне использовалась операционная система Windows 7.

Энтузиаст из Китая с ником wytiwx разогнал процессор Intel Core i9-14900KF до частоты 9121,6 МГц. Для этого он использовал систему жидкостного охлаждения на основе гелия и материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex с 16 Гбайт памяти DDR5. Предыдущий рекорд — 9117,8 МГц — принадлежал Джону «Elmor» Сандстрёму и был установлен 12 января на процессоре Intel Core i9-14900KS. Процессор i9-14900KF относится к линейке Raptor Lake-S Refresh, созданной на базе техпроцесса Intel 7 (10 нм), как и процессоры Raptor Lake 13-го поколения.

Примечательно, что для установления рекорда использовалась операционная система Windows 7 (6.1). В процессоре i9-14900KF, не имеющем интегрированного графического ядра, были отключены шестнадцать E-ядер и технология Hyper-Threading. Таким образом, при напряжении 1,387 В работали только восемь P-ядер.

Хотя сегодня в этой области доминирует Intel, более десяти лет мировой рекорд частоты удерживала AMD с процессором FX-8350. Выпущенный в октябре 2012 года по цене $199, этот процессор на архитектуре Bulldozer был разогнан тем же Джоном Сандстрёмом до рекордных на тот момент 8793,33 МГц. Данной планке удалось продержаться вплоть до октября 2022 года, когда Сандстрём достиг частоты 8812,85 МГц с процессором i9-13900K. В декабре того же года он смог преодолеть рубеж в 9 ГГц на том же CPU.

Новейшие настольные процессоры Intel Arrow Lake ориентированы на энергоэффективность. Рекорд частоты для этих процессоров, установленный упомянутым выше оверклокером с использованием жидкого гелия на Intel Core Ultra 9 285K, составляет 7488,8 МГц. Сложная многокристальная архитектура этих чипов затрудняет экстремальный разгон.

Данный результат с i9-14900KF — шаг к отметке в 10 ГГц, о которой Intel говорила ещё в далёкгом 2005 году. Нужно понимать, что подобные рекорды достигаются только с применением экстремального охлаждения. Свежее достижение превышает предыдущее всего на 4 МГц, подтверждая постоянное развитие технологий разгона.

#intel #разгон #core i9 14900kf
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Удаляем лишний жир с драйверов GeForce через NVCleanstall
21
Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
18
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
34
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
41
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
13
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
3
Китай строит специальные военные корабли с большими рампами для высадки танков
1

Сейчас обсуждают

Docent
15:50
Самые известные аниме чаще всего про идиотов и есть: Наруто, Блич, Кусок, Драгонболл. Везде цельнокостяные черепа превозмогают здравый смысл. Чем тупее ГГ, тем он популярнее...
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
Рома Бутурлим
15:44
48тфлопс это очень не плохо если цена не будет выше чем на 5070. Поскольку если брать простую производительность без РТ то у 5070ти 45тфлопс, а у 5070 вовсе 31тфлопс. Новое поколение хуанга покажет пр...
До анонса Radeon RX 9070 XT осталось несколько дней, но эксперты не верят в успех видеокарты AMD
aleximus777
15:42
Неужели все пройдено, ничего не пропущено? Я еще и переиграть люблю. А потом - 'бесконечные' игры, типа симуляторов?
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
aleximus777
15:40
Они ей под хвостом скорее всего накрутят) Была новость, что сценаристы решили 'не очень сильно трогать меньшинства'...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Анатолий Павлюшин
15:35
Влажные фантазии. Это ещё лет 10 будет продолжаться.
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
A л u н о ч k a
15:35
Огромным мирам? 😂 😂 😂 😂 Серьёзно? Автору статьи 5 лет? В форза хорайзен нет, небыло и не будет огромных миров. Огромные миры это test drive unlimited, test drive unlimited 2, the crew, the crew 2....
Forza Horizon 6 может выйти на PlayStation и Xbox одновременно
Иван Иванов
15:27
У них на 10й серии ещё диоды на питании были. Тоже мне новость
AMD не представила новые видеокарты на CES 2025 из-за недостатка времени для полноценного анонса
DiK-SrV
15:24
RX470 и GTX1060 - тоже полёт нормальный)) Раньше карты меняли под новые шейдеры и прочие дела, производительность и новое качество графики реально удивляли. Но уже 10 лет ничего нового по сути не меня...
Почему новые видеокарты NVIDIA не интересны геймерам, а серию GeForce RTX 50 лучше пропустить
Дмитрий Стрюк
15:23
А если спереди трехсекционка на выдув стоит?) И где ты видел современные корпуса с нормальной реализацией приточной вентиляции спереди, сейчас везде какие то ЛГБТ панели стоят для красивостей. Для мен...
ТОП-10 недорогих игровых корпусов для ПК в 2025 году – лучшие шасси стоимостью до 5000 рублей
Владимир Киров
15:23
Ну, ну, куда так спешить!? Мы уже "вышли" на ежегодный выпуск сотен самолётов, миллионов автомашин, десятков тысяч станков...и миллиардов обещаний. Вообще здорово 25 лет давать обещания, постоянно ото...
GMK анонсировала первый в мире мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen AI 9 Max+ 395
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем