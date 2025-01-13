На прошлой неделе тайваньское издание DigiTimes сообщило, что китайские таможенные органы искусственным образом задерживают оформление грузов, принадлежащих компаниям, решившим перенести своё производство за пределы страны. Подобные меры в равной степени распространяются как на китайские, так и на тайваньские компании. По неофициальным данным, такими действиями китайские власти пытаются сдержать миграцию производств за пределы Китая в свете обострения политического противостояния с США.
С конца 2024 года задержки в оформлении таможенных грузов увеличились. Принято считать, что такая практика получила распространение в Китае в ответ на новые американские санкции. Правда, страдать от таких действий государственных органов могут и китайские компании, поэтому сложно назвать предпринимаемые меры справедливым ответом на санкции США.