Тот самый случай, когда таможня не отдаёт добро.

На прошлой неделе тайваньское издание DigiTimes сообщило, что китайские таможенные органы искусственным образом задерживают оформление грузов, принадлежащих компаниям, решившим перенести своё производство за пределы страны. Подобные меры в равной степени распространяются как на китайские, так и на тайваньские компании. По неофициальным данным, такими действиями китайские власти пытаются сдержать миграцию производств за пределы Китая в свете обострения политического противостояния с США.

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С конца 2024 года задержки в оформлении таможенных грузов увеличились. Принято считать, что такая практика получила распространение в Китае в ответ на новые американские санкции. Правда, страдать от таких действий государственных органов могут и китайские компании, поэтому сложно назвать предпринимаемые меры справедливым ответом на санкции США.