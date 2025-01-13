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Новости Hardware Алексей Сычёв
Ожидается, что прибыль TSMC в прошлом квартале подскочила на 58%
В текущем году тема искусственного интеллекта станет главной движущей силой выручки компании.

Во второй половине этой недели TSMC опубликует полный квартальный отчёт, а пока опрошенные Reuters аналитики высказывают свои прогнозы по динамике чистой прибыли этого крупнейшего контрактного производителя чипов в мире по итогам прошлого квартала. Эксперты сходятся во мнении, что за прошедший период TSMC получила чистую прибыль в размере $11,41 млрд, что на 58% больше результата аналогичного периода 2023 года.

Источник изображения: TSMC

Подобной динамикой TSMC должна быть обязана росту концентрации спроса в сегменте более прибыльных техпроцессов, относящихся к категории передовых (7 нм и меньше). В свою очередь, в количественном выражении спрос на услуги TSMC во многом подогревался бумом систем искусственного интеллекта. Как ожидается, в текущем году локомотивом финансовых показателей TSMC будет выступать именно сегмент систем искусственного интеллекта.

В четверг TSMC должна будет огласить прогноз по выручке не только на текущий квартал, но и на весь 2025 год. Возможно, будут уточнены суммы капитальных затрат. Осенью руководство компании дало понять, что по итогам 2024 года потратит на строительство новых предприятий и освоение перспективных техпроцессов чуть более $30 млрд, а в 2025 году превысит этот уровень.

#аналитика #полупроводники #финансы #tsmc #производство чипов
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