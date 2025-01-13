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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
До 35% нанятых китайской CXMT иностранных инженеров ранее работали в Samsung и SK hynix
Получать необходимые знания компания предпочитает в комплекте со специалистами.

Не имея прямого доступа к передовым зарубежным технологиям из-за санкций США и союзников, китайский производитель памяти CXMT пытается развивать свои компетенции за счёт приёма на работу опытных специалистов иностранных компаний. По данным южнокорейских СМИ, как минимум 35% из нанятых CXMT иностранных инженеров ранее работали в компаниях Samsung Electronics и SK hynix. Эта статистика собрана по открытым источникам вроде социальной сети LinkedIn, где профессионалы упоминают свои предыдущие места работы. Из числа сотрудников CXMT, включая бывших, 381 человек имеет учётные записи LinkedIn, из которых 38,1% имеют опыт работы за пределами Китая. В свою очередь, из этого количества 51 специалист CXMT может похвастать наличием опыта работы в южнокорейских компаниях Samsung и SK hynix.

Источник изображения: LinkedIn, UMC

Если учесть, что не все специалисты готовы раскрывать этапы своей карьеры, то общее количество инженеров CXMT с опытом зарубежной работы может достигать 1000 человек, по некоторым оценкам. Например, старший вице-президент CXMT Ким Чи Ук (Kim Chi Wook) отработал в Samsung около 26 лет, занимаясь разработкой DRAM. Специалисты такого уровня, по некоторым данным, сейчас помогают CXMT создавать условия для потенциального выпуска памяти типа HBM2, которая нужна для китайских ускорителей вычислений. По меньшей мере, CXMT недавно освоила выпуск DDR5, и если прогресс относительно молодого китайского производителя и дальше пойдёт такими темпами, то у компании есть все шансы приблизиться к зарубежным конкурентам по уровню развития.

#samsung #южная корея #китайские производители #sk hynix #cxmt
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