Летом текущего года Xiaomi собирается вывести на китайский рынок свой первый электрический кроссовер YU7, который по габаритным размерам чуть превосходит представленную недавно рестайлинговую версию Tesla Model Y. Как отмечает CnEVPost, в официальной документации, поступившей в распоряжение китайских регуляторов, Xiaomi описывает некоторые характеристики будущего кроссовера YU7.
Выпускаться он будет на предприятии в Пекине, которое занимается сборкой седана SU7. Для моноприводной версии YU7 тяговые батареи типа LFP будет поставлять подразделение компании BYD, а полноприводному кроссоверу полагаются NMC-батареи CATL. В этом смысле относительно седана SU7 выбор поставщиков не изменился. Единственный тяговый электродвигатель в начальных версиях YU7 будет развивать пиковую мощность 235 кВт. В полноприводном варианте мощность тяговых электродвигателей будет достигать 220 и 288 кВт. Максимальная скорость заднеприводного кроссовера Xiaomi YU7 составит 240 км/ч. Подобная характеристика является редкостью для китайских электромобилей, поскольку на местных дорогах общего пользования запрещено развивать скорость свыше 120 км/ч, а потому производители просто не считают нужным закладывать в свои транспортные средства избыточные для большинства покупателей качества.