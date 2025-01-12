В два раза больше, чем разрешено китайскими правилами.

Летом текущего года Xiaomi собирается вывести на китайский рынок свой первый электрический кроссовер YU7, который по габаритным размерам чуть превосходит представленную недавно рестайлинговую версию Tesla Model Y. Как отмечает CnEVPost, в официальной документации, поступившей в распоряжение китайских регуляторов, Xiaomi описывает некоторые характеристики будущего кроссовера YU7.

Источник изображения: Xiaomi

Выпускаться он будет на предприятии в Пекине, которое занимается сборкой седана SU7. Для моноприводной версии YU7 тяговые батареи типа LFP будет поставлять подразделение компании BYD, а полноприводному кроссоверу полагаются NMC-батареи CATL. В этом смысле относительно седана SU7 выбор поставщиков не изменился. Единственный тяговый электродвигатель в начальных версиях YU7 будет развивать пиковую мощность 235 кВт. В полноприводном варианте мощность тяговых электродвигателей будет достигать 220 и 288 кВт. Максимальная скорость заднеприводного кроссовера Xiaomi YU7 составит 240 км/ч. Подобная характеристика является редкостью для китайских электромобилей, поскольку на местных дорогах общего пользования запрещено развивать скорость свыше 120 км/ч, а потому производители просто не считают нужным закладывать в свои транспортные средства избыточные для большинства покупателей качества.