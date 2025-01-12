Уже после официального дебюта рестайлинговой версии Tesla Model Y в Китае компания подала официальные документы в местные регулирующие органы, после изучения содержимого которых сайт CnEVPost смог поделиться новыми подробностями об электрическом бестселлере марки. Во-первых, габаритные размеры обновлённого кроссовера составляют 4797 × 1920 × 1624 мм при длине колёсной базы 2890 мм. Снаряжённая масса достигает 1921 или 1992 кг, в зависимости от модификации.
Для китайского рынка Tesla пока сертифицировала три версии рестайлинговой Model Y, причём две из них являются заднеприводными. По всей видимости, они будут различаться между собой ёмкостью тяговой батареи и запасом хода. Единственный тяговый мотор мощностью 220 кВт будет сочетаться с LFP-батареями производства CATL. Полноприводной же версии кроссовера полагаются два мотора мощностью 137 и 194 кВт соответственно для передней и задней оси, а тяговая батарея в этом случае будет иметь трёхкомпонентный состав (NMC) и выпускаться компанией LG Energy Solution. Поставки товарных машин Tesla собирается начать в марте, если говорить о китайском рынке.