В Китае две модификации кроссовера будут заднеприводными.

Уже после официального дебюта рестайлинговой версии Tesla Model Y в Китае компания подала официальные документы в местные регулирующие органы, после изучения содержимого которых сайт CnEVPost смог поделиться новыми подробностями об электрическом бестселлере марки. Во-первых, габаритные размеры обновлённого кроссовера составляют 4797 × 1920 × 1624 мм при длине колёсной базы 2890 мм. Снаряжённая масса достигает 1921 или 1992 кг, в зависимости от модификации.

Источник изображения: Tesla

Для китайского рынка Tesla пока сертифицировала три версии рестайлинговой Model Y, причём две из них являются заднеприводными. По всей видимости, они будут различаться между собой ёмкостью тяговой батареи и запасом хода. Единственный тяговый мотор мощностью 220 кВт будет сочетаться с LFP-батареями производства CATL. Полноприводной же версии кроссовера полагаются два мотора мощностью 137 и 194 кВт соответственно для передней и задней оси, а тяговая батарея в этом случае будет иметь трёхкомпонентный состав (NMC) и выпускаться компанией LG Energy Solution. Поставки товарных машин Tesla собирается начать в марте, если говорить о китайском рынке.