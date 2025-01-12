В самых прибыльных сегментах рынка позиции компании пока не так сильны.

Не все финансовые эксперты разделяют мнение, что в эпоху бурного развития систем искусственного интеллекта места на рынке хватит всем. Представители Goldman Sachs, например, убеждены в сохранении доминирования NVIDIA в текущем году, а потому ухудшили свой прогноз по динамике развития бизнеса AMD на период. Акции AMD в итоге удостоились нейтрального рейтинга вместо рекомендаций к покупке, а их целевая цена была снижена с $175 до $129 за штуку.

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В текущем году спрос на ПК и серверы традиционного типа будет ниже, чем ожидалось, а вот в сфере ускорителей вычислений на базе GPU компания AMD будет довольствоваться куда меньшим ростом на фоне конкурентов, основным из которых является NVIDIA. Прогноз по выручке AMD в этом и следующем годах представители Goldman Sachs также сократили на десятки процентов.