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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для AMD на этот год
В самых прибыльных сегментах рынка позиции компании пока не так сильны.

Не все финансовые эксперты разделяют мнение, что в эпоху бурного развития систем искусственного интеллекта места на рынке хватит всем. Представители Goldman Sachs, например, убеждены в сохранении доминирования NVIDIA в текущем году, а потому ухудшили свой прогноз по динамике развития бизнеса AMD на период. Акции AMD в итоге удостоились нейтрального рейтинга вместо рекомендаций к покупке, а их целевая цена была снижена с $175 до $129 за штуку.

Источник изображения: AMD

В текущем году спрос на ПК и серверы традиционного типа будет ниже, чем ожидалось, а вот в сфере ускорителей вычислений на базе GPU компания AMD будет довольствоваться куда меньшим ростом на фоне конкурентов, основным из которых является NVIDIA. Прогноз по выручке AMD в этом и следующем годах представители Goldman Sachs также сократили на десятки процентов.

#amd #аналитика #финансы #акции #goldman sachs
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