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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Недавний отзыв электромобилей Tesla имеет отношение к проблемам с бортовым компьютером
Камера заднего вида — лишь благовидный предлог.

Ресурс Electrek на правах сайта, специализирующегося на тематике электромобилей, взялся пролить свет на истинные причины отзыва компанией Tesla почти 240 000 электромобилей, выпущенных в период с 2023 по 2025 годы. Неисправность камеры заднего вида — это лишь формальный предлог для отзыва продукции, как поясняет давно следящий за конкретной ситуацией Electrek. Дело в том, что с июля прошлого года Tesla сталкивается с массовыми отказами бортовых компьютеров на своих электромобилях, выпущенных не ранее 2023 года.

Источник изображения: Tesla

Возникающее из-за кратковременной перегрузки короткое замыкание выводит из строя бортовой компьютер, который отвечает за работу всех камер, систем активной безопасности, автоматическое включение дальнего света и щёток стеклоочистителя, а также навигации и функции оценки запаса хода на оставшемся заряде. Выход из строя камеры заднего вида — это официальная причина отзыва электромобилей, поскольку её исправности требуют существующие в США правила безопасности транспортных средств.

Хотя неисправность носит аппаратный характер, в большинстве случаев Tesla надеется предотвратить её проявление программным обновлением. Риск короткого замыкания возникает в момент запуска бортового компьютера электромобиля, особенно при низких температурах окружающего воздуха. К концу декабря с вышедшими из строя бортовыми компьютерами к Tesla обратились владельцы 887 электромобилей. Программное обеспечение меняет последовательность подачи питания на различные цепи в составе бортового компьютера, это снижает риск короткого замыкания. Если же компьютер всё равно выйдет из строя, владельцу электромобиля придётся обратиться в фирменный сервис Tesla по гарантии. Как сообщают очевидцы, ждать замены иногда приходится месяцами.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #отзывная кампания
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Ну и правильно. А нахрена мясо чему то учить? 18 лет, на фронт, через неделю закопали. Чо деньги на них тратить. У олёны зеленской ещё замок на Фиджи не достроен! Деньги должны на дело идти! 🤣
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