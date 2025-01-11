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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Третий пациент Neuralink получил мозговой имплант, как заявил Илон Маск
В этом году количество участников эксперимента может вырасти на порядок.

Эту неделю Илон Маск (Elon Musk) использовал для осведомления общественности по поводу успехов основанного им стартапа Neuralink в оснащении добровольцев мозговыми имплантами, позволяющими вернуть утраченную подвижность конечностей или хотя бы научиться управлять курсором на экране компьютера буквально силой мысли. Как отмечает Bloomberg, основатель компании заявил, что на данный момент имплант установлен в черепную коробку уже третьего по счёту пациента, и все устройства функционируют нормально.

Источник изображения: Neuralink

Более того, в текущем году Neuralink рассчитывает установить мозговые импланты ещё как минимум двум или трём десяткам пациентов. Добровольцев для клинических испытаний Neuralink отбирает из числа людей, утративших подвижность всех конечностей. В перспективе компания также надеется разработать имплант, позволяющий вернуть незрячим способность видеть. Формально, Neuralink также получила разрешение на испытания мозговых имлантов на трёх пациентах, которые должны управлять с их помощью роботизированными манипуляторами. Первая группа из пяти пациентов сосредоточится на управлением ПК или смартфонов при помощи «телепатического» интерфейса.

#илон маск #neuralink #мозговой имплант
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