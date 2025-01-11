Включая и человекоподобных.

Стартап OpenAI на разных этапах своего развития демонстрировал противоречивое отношение к идее создания человекоподобных роботов. До 2020 года он пробовал развивать такую инициативу, но потом расформировал профильное подразделение. Оно было возрождено в прошлом году, как напоминает TechCrunch, а на днях его руководитель Кейтлин Калиновски (Caitlin Kalinowski) объявила об открытии нескольких вакансий, связанных с разработкой роботов общего назначения, которые могли бы использовать ИИ-модели OpenAI.

Источник изображения: Honda

В принципе, OpenAI намеревается создавать роботов разной формы, но надеется применять их в динамично меняющихся условиях реального мира. Она сама хочет создавать необходимые для производства роботов датчики и вычислительные компоненты. Среди актуальных вакансий профильного подразделения стартапа можно найти тестировщиков роботов и специалистов по созданию роботизированных конечностей. Компания определённо рассчитывает выпускать роботов миллионными тиражами, поскольку уже сейчас ищет специалистов, которые помогли бы её наладить их выпуск в подобных количествах.